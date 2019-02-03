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10:16 (мск)

«Ман Сити» — «Арсенал»: букмекеры не верят в «канониров»

Центральный матч 25 тура чемпионата Англии состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере, где «Сити» примет «Арсенал». Редко когда можно увидеть на лондонцев столь высокий коэффициент, но предстоящая игра стала исключением. Букмекерская компания «Лига Ставок» оценивает шансы на победу «Арсенала» коэффициентом 9,00.

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Источник: AP 2019

Этому есть сразу несколько причин. Во-первых, «Манчестер Сити» просто сильнее «Арсенала» на голову, а то и на две. Что и подтверждает турнирная таблица. Одни ведут борьбу за чемпионский титул, а вторые стараются закончить чемпионат на четвертом месте.

Англия 2018/2019Тур 25, 3.02.2019, 19:30

Манчестер Сити-:Арсенал-

Во-вторых, лондонцы крайне невыразительно выступают за пределами своего стадиона. Последняя гостевая победа была добыта ими аж в ноябре месяце. С тех пор «Арсенал» пять раз играл в гостях, а набрал всего два очка.

В-третьих, «горожане» в последнее время буквально уничтожают соперников на «Этихаде». После сенсационного поражения от «Кристал Пэлас» команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей подряд с общим счетом 25:1.

В 2018 году «Ман Сити» трижды встречался с «Арсеналом». Итог — три победы и ни одного пропущенного гола. В минувшем туре «Сити» проиграл на выезде «Ньюкаслу», открыв счет на первой же минуте. Эта осечка еще сильнее отдалила команду от лидирующего «Ливерпуля». Терять очки больше нельзя ни в коем случае. Можно предположить, что хозяева очень мощно начнут матч с «Арсеналом», желая реабилитироваться перед родной публикой. Коэффициент на то, что подопечные Гвардиолы выиграют первый тайм, равен 1,65.

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