«Ман Сити» — «Арсенал»: букмекеры не верят в «канониров»

Источник: AP 2019

Этому есть сразу несколько причин. Во-первых, «Манчестер Сити» просто сильнее «Арсенала» на голову, а то и на две. Что и подтверждает турнирная таблица. Одни ведут борьбу за чемпионский титул, а вторые стараются закончить чемпионат на четвертом месте.

Во-вторых, лондонцы крайне невыразительно выступают за пределами своего стадиона. Последняя гостевая победа была добыта ими аж в ноябре месяце. С тех пор «Арсенал» пять раз играл в гостях, а набрал всего два очка.

В-третьих, «горожане» в последнее время буквально уничтожают соперников на «Этихаде». После сенсационного поражения от «Кристал Пэлас» команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей подряд с общим счетом 25:1.