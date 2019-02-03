«Ман Сити» — «Арсенал»: букмекеры не верят в «канониров»

Этому есть сразу несколько причин. Во-первых, «Манчестер Сити» просто сильнее «Арсенала» на голову, а то и на две. Что и подтверждает турнирная таблица. Одни ведут борьбу за чемпионский титул, а вторые стараются закончить чемпионат на четвертом месте.
Во-вторых, лондонцы крайне невыразительно выступают за пределами своего стадиона. Последняя гостевая победа была добыта ими аж в ноябре месяце. С тех пор «Арсенал» пять раз играл в гостях, а набрал всего два очка.
В-третьих, «горожане» в последнее время буквально уничтожают соперников на «Этихаде». После сенсационного поражения от «Кристал Пэлас» команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей подряд с общим счетом 25:1.
В 2018 году «Ман Сити» трижды встречался с «Арсеналом». Итог — три победы и ни одного пропущенного гола. В минувшем туре «Сити» проиграл на выезде «Ньюкаслу», открыв счет на первой же минуте. Эта осечка еще сильнее отдалила команду от лидирующего «Ливерпуля». Терять очки больше нельзя ни в коем случае. Можно предположить, что хозяева очень мощно начнут матч с «Арсеналом», желая реабилитироваться перед родной публикой. Коэффициент на то, что подопечные Гвардиолы выиграют первый тайм, равен 1,65.