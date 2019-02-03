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10:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» проиграли, «Витебск» сыграл вничью на сборе в Турции

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону на тренировочных сборах в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» во втором спарринге уступили словацкому клубу «Ружомберок» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. В первом матче под началом нового главного тренера Романа Пилипчука динамовцы сыграли вничью с молодежным составом донецкого «Шахтера» — 0:0. В планах минчан еще две встречи: 7 февраля с грузинским «Торпедо» (Кутаиси), 10 февраля с украинскими «Карпатами» (Львов).

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Футболисты «Витебска», занявшие 4-е место в национальном первенстве-2018, сыграли вничью с сербским клубом «Пролетер» из Нови Сада — 1:1. Гол у витебчан забил Кирилл Печенин, реализовавший пенальти на 37-й минуте игры.

Сегодня чемпион страны борисовский БАТЭ встретится с австрийским «Вольфсбергером». До этого подопечные Алексея Баги уступили «Сувону» из Республики Корея с результатом 0:2.

Через неделю в Турцию прибудут футболисты «Городеи», у которых запланировано 4 спарринга: с украинскими клубами «Ворскла» и «Днепр», молдавским «Петрокубом», казахстанским «Тоболом».

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