Дм. Черышев: Денис справился со своими задачами в матче с «Барселоной»

«Конечно, хотелось бы, чтобы «Валенсия» победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в «Барселоне», очень тяжело. Ничья на «Камп Ноу» — достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, «Валенсия» могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.