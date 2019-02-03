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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дм. Черышев: Денис справился со своими задачами в матче с «Барселоной»

Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода» и отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал выступление сына в матче 22-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:2).

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Источник: AFP 2019

«Конечно, хотелось бы, чтобы «Валенсия» победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в «Барселоне», очень тяжело. Ничья на «Камп Ноу» — достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, «Валенсия» могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.

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Действия Дениса должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах. Причем атакующие линии «Валенсии» проделали огромный объем работы. Они постоянно перестраивались в обороне и накрывали соперников. Да еще проводили ответные выпады. Очень энергозатратный получился матч, в котором «Валенсия», забив два гола, еще и не реализовала парочку, пусть не стопроцентных, а 90-процентных моментов. Результат закономерен", — приводит слова Черышева «Команда России».

Барселона 2:2
Первый тайм: 1:2
Валенсия
2.02.2019, 20:30 основной раунд: 22-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марселино Гарсия Тораль
Голы
39′ Лионель Месси 10
64′ Лионель Месси (А. Видаль) 10
9 Кевин Гамейро (М. Родриго) 24′
10 Даниэль Парехо 32′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
31′ Сержи Роберто 20
Жерар Пике 3
Томас Фермален 24
Артуро Видаль 22
45+2′ Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Нелсон Семеду 2
90+1′ Жорди Альба 18
66′ Карлес Аленья 21
Артур 8
84′ Филиппе Коутинью 7
Филипе Силва Малком 14
13 Норберту Мурара Нету
21 Кристиано Пиччини
15 Тони Лато
5 Габриэл Паулиста
24 Эсекиэль Гарай
18 Даниэль Васс
11 Денис Черышев
10 Даниэль Парехо
17 Франсис Кокелен 72′
8 Карлос Солер
9 Кевин Гамейро 40′
20 Ферран Торрес
19 Морено Родриго 79′
22 Санти Мина
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 7
9 Угловые 1
8 Фолы 5
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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