Бени Юнаев находится на просмотре в «Гомеле»
Российский форвард Бени Юнаев находится на просмотре в «Гомеле». 22-летний нападающий находился в структуре израильского клуба «Маккаби» из
Российский форвард Бени Юнаев находится на просмотре в «Гомеле». 22-летний нападающий находился в структуре израильского клуба «Маккаби» из
В 2017 году подписал контракт с «Зенитом», но выступал только за вторую команду.
Последним клубом для Юнаева была литовская «Паланга», отмечает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте».