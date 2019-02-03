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12:13 (мск), источник: Прессбол

Бени Юнаев находится на просмотре в «Гомеле»

Российский форвард Бени Юнаев находится на просмотре в «Гомеле». 22-летний нападающий находился в структуре израильского клуба «Маккаби» из Кфар-Йона.

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В 2017 году подписал контракт с «Зенитом», но выступал только за вторую команду.

Последним клубом для Юнаева была литовская «Паланга», отмечает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте».

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