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12:15 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Эмполи»: Клуб пытается зарегистрировать трансфер Мевли из «Зенита»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини заявил, что руководство итальянского футбольного клуба пытается зарегистрировать трансфер защитника Михи Мевли из санкт-петербургского «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

По данным СМИ, стороны договорились о трансфере словенского футболиста в «Эмполи», однако до закрытия трансферного окна в Европе сделка не была оформлена.

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«Нам пришлось продать Миху Зайца в “Фенербахче”, чтобы высвободить средства для покупки других игроков. Одним из них был Мевля, но электронный перевод не был зарегистрирован вовремя. Я не знаю, сможем ли мы изменить что-либо, но клуб работает над этим. В ФИФА говорят, что он зарегистрирован, факс пришел на две минуты позже срока. Мы сделали все, что должны были», — сказал Якини, которого цитирует Football Italia.

«Зенит» не внес Мевлю в заявку команды для участия в плей-офф Лиги Европы.

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