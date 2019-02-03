Тренер «Эмполи»: Клуб пытается зарегистрировать трансфер Мевли из «Зенита»

«Нам пришлось продать Миху Зайца в “Фенербахче”, чтобы высвободить средства для покупки других игроков. Одним из них был Мевля, но электронный перевод не был зарегистрирован вовремя. Я не знаю, сможем ли мы изменить что-либо, но клуб работает над этим. В ФИФА говорят, что он зарегистрирован, факс пришел на две минуты позже срока. Мы сделали все, что должны были», — сказал Якини, которого цитирует Football Italia.