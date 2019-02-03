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12:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский форвард Антон Сарока забил первый гол в составе «Локерена»

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший форвард минского «Динамо» Антон Сарока забил первый гол в составе бельгийского «Локерена», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Белорус впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе в гостевом поединке 24-го тура против «Кортрейка» и сравнял счет на 49-й минуте игры.

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Однако гол Антона Сароки не помог гостям уйти от поражения — на 4-й компенсированной минуте хозяева забили второй мяч.

После 24-х проведенных встреч у «Локерена» всего 16 очков и он занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице бельгийского первенства. Лидирует «Генк», набравший 54 очка, вторым идет «Антверпен» (45 очков), с которым футболисты «Локерена» встретятся 9 февраля на своем поле.

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