Белорусский форвард Антон Сарока забил первый гол в составе «Локерена»

Источник: AP 2019

Белорус впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе в гостевом поединке 24-го тура против «Кортрейка» и сравнял счет на 49-й минуте игры.

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Однако гол Антона Сароки не помог гостям уйти от поражения — на 4-й компенсированной минуте хозяева забили второй мяч.