«Ювентус» потерял 4 защитников, вылетел из Кубка и пропускает по 3 гола за матч. У Аллегри проблемы
Не спасает даже Роналду.
Не спасает даже Роналду.
После поражения от «Аталанты» (0:3) на базу «Ювентуса» приехал Андреа Аньелли. Там не было разноса и даже разговора на повышенных тонах — босс «Юве» больше часа обсуждал с игроками ситуацию и объяснял: вылет из Кубка Италии, где клуб побеждал на протяжении четырех сезонов, — серьезный удар.
Кризис чувствовался уже в матче с «Лацио». «Юве» победил 2:1, но провел самую слабую игру в сезоне: римляне душили лидера всю встречу, но особенно — в последние 20 минут, когда на единственный удар Бентанкура «Лацио» ответил 15 выстрелами. При этом в первом тайме гости в принципе не пробили ни разу.
В Бергамо проблемы трансформировались в самое крупное поражение в Кубке за 23 года. И хотя Аллегри отрицал связь («Не нужно драматизировать — просто плохой день»), понимал: есть
Зимой «Юве» лишился четырех защитников. Бонуччи, Кьеллини и Барцальи не восстановились, а Бенатия продали в Катар. В последний день трансферного окна в Турине попытались арендовать 37-летнего Бруну Алвеша (не отпустила «Парма») и Гари Кэйхилла (отказался сам игрок). С Ругани и Де Шильо «Юве» получил 0:3 от «Аталанты». Против «Пармы» Аллегри выставил Ругани с Касересом (уругвайца арендовали за 600 тысяч евро), но стало еще хуже. «Ювентус» впервые за 8 лет не выиграл дома в серии А, ведя в 2 гола, и снова пропустил три мяча. 6 голов в двух матчах — столько же чемпион пропустил в предыдущих 14.
— Нам повезло, что мы выиграли у «Лацио», но «Парма» нас наказала, — после игры Аллегри признал, что у команды проблемы. — Мы слишком мягко действовали в обороне, допустили несколько ошибок и потеряли концентрацию. Красивый футбол не окупается, нужно просто стремиться к победам.
Чтобы стремиться к победам, «Юве» нужно разобраться с обороной — впереди затащит Криштиану. В 22 турах серии А у него 17 мячей — за 13 лет в Турине только Трезеге забивал больше.
Проблема в том, что 105 млн евро потратили не ради чемпионата Италии, титул «Юве» возьмет и без Роналду, там просто нет конкурентов. «Наполи» уже в 9 очках, «Интер» больше думает о том, как не вылететь из топ-3 и заменить Спаллетти на Конте, а «Рома» благодаря Мончи осталась без лидеров и ослабла настолько, что скоро будет бороться не за ЛЧ, а за выживание.
Вылет из Кубка исключил требл, но теперь подвис целый сезон. «Атлетико» и так один из самых неудобных соперников для «Юве» (не забывайте, что финал ЛЧ пройдет на «Ванда Метрополитано»), а с таким кризисом шансы падают до критической отметки.
И это, конечно, лучшая новость для Симеоне. Диего давно мечтает вернуться в «Интер», но устроить «Ювентусу» финиш сезона в феврале, кажется, даже приятнее.
Леонид Волотко