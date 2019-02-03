Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
16Шах и мат Владимира Крамника
13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Против Бекхэма подали два иска, старт его клуба в МЛС может быть отложен

Старт клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами» в МЛС может быть отложен из-за очередного препятствия — на экс-капитана сборной Англии и его партнёров было подано два иска в суд.

Наверх
Источник: Reuters

Исходя из первого искового заявления, Бекхэм и его партнёры планируют использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

При этом ранее ими же в документах было обозначена площадь в 53 га для этих целей.

Другой иск посвящён вопросам, связанным с законами, требующими от Бекхэма и всех его деловых партнеров и лоббистов раскрытия их личностей.

В случае, если руководству «Интера» не удастся уладить все проблемы в ближайшее время, старт его клуба в МЛС, запланированный на следующий сезон, может быть отложен на год.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем
«Тампа» победила. Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне: видео
Вальверде верит, что травма не помешает Месси сыграть с «Реалом»
Аршавин вошел в состав сборной России на Кубок Легенд-2019
«Ювентус» пропускает по три гола за матч. У Аллегри проблемы
«Эмполи»: Пытаемся зарегистрировать трансфер игрока «Зенита»
Саид Нурмагомедов выиграл поединок на турнире UFC в Бразилии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь