Против Бекхэма подали два иска, старт его клуба в МЛС может быть отложен

Источник: Reuters

Исходя из первого искового заявления, Бекхэм и его партнёры планируют использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса.

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При этом ранее ими же в документах было обозначена площадь в 53 га для этих целей.

Другой иск посвящён вопросам, связанным с законами, требующими от Бекхэма и всех его деловых партнеров и лоббистов раскрытия их личностей.