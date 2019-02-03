Против Бекхэма подали два иска, старт его клуба в МЛС может быть отложен
Старт клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами» в МЛС может быть отложен
Старт клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами» в МЛС может быть отложен
Исходя из первого искового заявления, Бекхэм и его партнёры планируют использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса.
При этом ранее ими же в документах было обозначена площадь в 53 га для этих целей.
Другой иск посвящён вопросам, связанным с законами, требующими от Бекхэма и всех его деловых партнеров и лоббистов раскрытия их личностей.
В случае, если руководству «Интера» не удастся уладить все проблемы в ближайшее время, старт его клуба в МЛС, запланированный на следующий сезон, может быть отложен на год.