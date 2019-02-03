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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Усман Дембеле может пропустить кубковый матч против «Реала» из-за болезни

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле рискует пропустить кубковый матч против мадридского «Реала» из-за болезни.

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Источник: Reuters

Напомним, в матче 20-го тура испанской Примеры 21-летний футболист подвернул ногу и был заменён на 69-й минуте встречи. По итогам медицинского обследования французскому футболисту было диагностировано растяжение связок голеностопа левой ноги. Ожидается, что срок восстановления составит 15 дней.

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Француз восстановился от повреждения, однако, как сообщает AS, на последнюю тренировку команды приехал с болью в горле и слабостью. Клубные медики отправили его домой и выписали ряд антибиотиков.

«Барселона» и «Реал» сыграют 6 февраля на «Камп Ноу». Клубы встретятся в полуфинале Кубка Испании.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 19 матчах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. «Барселона», набрав 46 очков, уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства.

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