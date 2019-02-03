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13:43 (мск), источник: Р-Спорт

Сульшер заявил, что владелец «Молде» попросил его не возвращаться из МЮ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что, когда он покидал норвежский «Молде», владелец команды пожелал ему не возвращаться.

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Источник: РИА "Новости"

Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря прошлого года, сменив у руля команды португальца Жозе Моуринью.

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До назначения в «Юнайтед» норвежский специалист работал в «Молде», контракт с которым в начале декабря продлил до 2021 года.

«Когда я позвонил владельцу и сказал, что “Юнайтед” предложил мне должность, и добавил, что он всегда знал, что я мечтал работать там, он ответил: “Иди, наслаждайся и, пожалуйста, не возвращайся”. Оба владельца пожелали мне всего наилучшего. Потрясающе, что я получил поддержку с их стороны. Если я вернусь в “Молде”, я буду выкладываться на 100% ради них, но все зависит от того, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро увижу мою семью, расставание с ними — единственный минус новой работы», — приводит Telegraph слова Сульшера.

Под руководством Сульшера «МЮ» одержал шесть побед в семи матчах чемпионата Англии.

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