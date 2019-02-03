Сульшер заявил, что владелец «Молде» попросил его не возвращаться из МЮ

«Когда я позвонил владельцу и сказал, что “Юнайтед” предложил мне должность, и добавил, что он всегда знал, что я мечтал работать там, он ответил: “Иди, наслаждайся и, пожалуйста, не возвращайся”. Оба владельца пожелали мне всего наилучшего. Потрясающе, что я получил поддержку с их стороны. Если я вернусь в “Молде”, я буду выкладываться на 100% ради них, но все зависит от того, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро увижу мою семью, расставание с ними — единственный минус новой работы», — приводит Telegraph слова Сульшера.