Сульшер заявил, что владелец «Молде» попросил его не возвращаться из МЮ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря прошлого года, сменив у руля команды португальца Жозе Моуринью.
До назначения в «Юнайтед» норвежский специалист работал в «Молде», контракт с которым в начале декабря продлил до 2021 года.
«Когда я позвонил владельцу и сказал, что “Юнайтед” предложил мне должность, и добавил, что он всегда знал, что я мечтал работать там, он ответил: “Иди, наслаждайся и, пожалуйста, не возвращайся”. Оба владельца пожелали мне всего наилучшего. Потрясающе, что я получил поддержку с их стороны. Если я вернусь в “Молде”, я буду выкладываться на 100% ради них, но все зависит от того, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро увижу мою семью, расставание с ними — единственный минус новой работы», — приводит Telegraph слова Сульшера.
Под руководством Сульшера «МЮ» одержал шесть побед в семи матчах чемпионата Англии.