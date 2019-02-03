Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин — о победе в матче с «Тулузой»: Прогресс «Монако» очевиден

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1).

Наверх
Источник: Reuters

Напомним, российский футболист стал автором первого гола монегасков в этой встрече.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1 из шести матчей. Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.

Монако 2:1
Первый тайм: 1:1
Тулуза
2.02.2019, 22:00 основной раунд: 23-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Ален Казанова
Голы
15′ Александр Головин 17
62′ Сеск Фабрегас 44
6 Кристофер Жюльен 20′
Составы
Даниэль Субашич 1
9′ Фоде Балло-Туре 2
Джибриль Сидибе 19
90+4′ Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Бенуа Бадиашиле 32
Рони Лопеш 7
Сеск Фабрегас 44
77′ Александр Головин 17
Жорж-Кевин Нкуду 14
84′ Радамель Фалькао 9
Карлос Винисиус 11
72′ Желсон Мартинш 29
Адриэн Силва 15
30 Батист Рейне
12 Иссиага Силла 60′
6 Кристофер Жюльен
3 Ген Седзи
14 Матье Доссеви
17 Ибраим Сангаре
7 Макс Градель 45+2′
19 Бафоде Диаките 50′
10 Аарон Лейя Исека
21 Джимми Дурмаз 71′
15 Джон Босток
22 Ману Гарсия 79′
8 Корантен Жан
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
6 Угловые 5
11 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тулуза
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем
«Тампа» победила. Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне: видео
Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они еще не закончены
Аршавин вошел в состав сборной России на Кубок Легенд-2019
«Ювентус» пропускает по три гола за матч. У Аллегри проблемы
«Краснодар» победил «Нью-Инглэнд Революшн» в товарищеском матче
Гамшик — легенда «Наполи», но в Китае его ждут 27 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь