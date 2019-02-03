Головин — о победе в матче с «Тулузой»: Прогресс «Монако» очевиден

«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».