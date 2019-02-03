Стартовали подводные поиски пропавшего самолёта, на котором летел Сала

Источник: Reuters

Поиск будет осуществлён при помощи судна Geo Ocean III.

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Ожидается, что поиск продлится три дня, тогда как частные поисковые операции продлятся до тех пор, пока самолёт не будет найден.

В понедельник, 28 января, у берегов пляжа Сурайнвилль, располагающегося на полуострове Котентин (Франция), были найдены две подушки сидений из самолёта, на котором предполагаемо находился Сала.