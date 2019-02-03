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14:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Футбол. Гол Брессана принес победу «Шавешу» в матче чемпионата Португалии

Футболист сборной Беларуси Ренан Брессан принес победу «Шавешу» (1:0) в матче чемпионата Португалии.

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Полузащитник, появившийся на поле на 30-й минуте игры против «Маритиму», забил единственный гол во встрече на 70-й минуте.

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Для 30-летнего натурализованного бразильца этот мяч стал первым в составе команды в этом сезоне.

В последний раз хавбек забивал в мае 2018 года.

«Шавеш», набрав в 20 матчах 18 очков, занимает предпоследнее, 16-е, место в турнирной таблице португальской Примейра-лиги.

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