Футбол. Гол Брессана принес победу «Шавешу» в матче чемпионата Португалии

Полузащитник, появившийся на поле на 30-й минуте игры против «Маритиму», забил единственный гол во встрече на 70-й минуте.

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Для 30-летнего натурализованного бразильца этот мяч стал первым в составе команды в этом сезоне.

В последний раз хавбек забивал в мае 2018 года.