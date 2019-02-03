Футбол. Гол Брессана принес победу «Шавешу» в матче чемпионата Португалии
Футболист сборной Беларуси Ренан Брессан принес победу «Шавешу» (1:0) в матче чемпионата Португалии.
Футболист сборной Беларуси Ренан Брессан принес победу «Шавешу» (1:0) в матче чемпионата Португалии.
Полузащитник, появившийся на поле на 30-й минуте игры против «Маритиму», забил единственный гол во встрече на 70-й минуте.
Для 30-летнего натурализованного бразильца этот мяч стал первым в составе команды в этом сезоне.
В последний раз хавбек забивал в мае 2018 года.
«Шавеш», набрав в 20 матчах 18 очков, занимает предпоследнее, 16-е, место в турнирной таблице португальской