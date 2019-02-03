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14:41 (мск), источник: Prosports.kz

«Тобол» раскрыл детали бюджета

Лед тронулся.

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Источник: Prosports.kz

Директор «Тобола» Николай Панин рассказал, что костанайский клуб выбрал стратегию прозрачности бюджета, передает Prosports.kz со ссылкой на fc-tobol.kz.

Напомним, в прошедшем году Prosports.kz начал кампанию по раскрытию бюджетов клубов КПЛ. Болшинство представителей премьер-лиги, несмотря на государственное финансирование, отказалось публиковать данные о своих затратах. Однако нашим журналистам удалось добыть большинство цифры.

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Ниже приводим полное интервью Панина клубной пресс-службе:

— В некоторых СМИ появляется информация о том, какие были и будут бюджеты у футбольных клубов в казахстанской Премьер-Лиге. «Тобол» стабильно называется в числе фаворитов, что дает почву для самых разных выводов… Готовы ли в клубе прокомментировать эти заявления?

— В этом году «Тобол» взял курс на открытость общественности и мы не хотим лишних разговоров о нашем бюджете. В сезоне 2019 года бюджет всего клуба составит около трех миллиардов тенге. Важно понимать, что футбольный клуб «Тобол» — это не только два десятка футболистов основы и тренерский штаб. Это также дублирующий состав, выступающий во Второй лиге, Футбольный Центр, где работает более дюжины групп подготовки: тренируются сотни местных мальчишек, а в этом году набирается еще и группа девочек.

— Как распределяется бюджет внутри клуба?

— Любой футбольный клуб — это организация с большим количеством статей расходов. «Тобол» — не исключение. Мы возвращаем в бюджет порядка 150 миллионов тенге в виде налогов, 250 миллионов тенге идут на развитие нашего подрастающего поколения, бюджет Футбольного центра ФК «Тобол»: затраты на аренду, спортинвентарь, командировки и прочее. Оставшийся бюджет, около двух миллиардов 600 миллионов тенге, идет на нужды профессиональных команд: основы и дубля. В эту сумму включена работа всего административного штаба клуба и содержание новых инфраструктурных объектов, которые появились в городе.

Стоит отметить, что часть денег — это спонсорская и партнерская помощь. В этом году мы надеемся на помощь от нашего титульного спонсора компании «Полиметалл» в размере 350 миллионов тенге. Сейчас мы продолжаем работу по поиску новых спонсоров и партнеров для клуба.

— Сколько денег в этом году «Тобол» потратил на трансферы?

— «Тобол» почти не покупает игроков. Это легко проверить в открытых источниках. Сейчас мы подписали контракты с пятью новыми футболистами: Михаилом Гордейчуком, Русланом Валиуллиным, Андреем Пасеченко, Александром Клещенко, Эмилем Балаевым. Все они пришли свободными агентами, то есть их контракты с прежними работодателями уже завершены и не стоили для «Тобола» денег.

— То есть, информация о полумиллионых трансферах «Тобола» не соответствует фактам?

— Недавно появилась в сети информация о том, что за Балаева мы заплатили 52 тысячи евро, эта недостоверная информация, которую распространяет Transfermarkt. Он пришел свободным агентом. В этом большую роль сыграл авторитет Валерия Газзаева.

Единственный трансферный договор мы планируем с футбольным клубом «Тамбов» за переход очень нужного нам нападающего. Но и здесь журналисты торопятся и преувеличивают. Информация о трансфере Сенина Себаи в «Тобола» за 500 тысяч евро недостоверна. За Сабаи мы заплатим 50 тыс. долларов.

Это легко можно проверить, сделать запрос в Тамбов, они подтвердят.

На этом трансферная деятельность клуба будет завершена, но работа над бюджетом будет продолжена. Не исключаю, что некоторых игроков мы отдадим в аренду, чтобы снизить финансовую нагрузку на наш клуб.

— На одном из спортивных сайтов сказано, что «Тобол» в 2018 году обладал одним из трех самых больших бюджетов КПЛ. Называлась цифра 4,2 миллиарда тенге. Насколько это соответствует действительности?

— Это выдумка, мягко говоря. Такого бюджета у «Тобола» никогда не было. Наш бюджет прошлого года и нынешнего — это почти одинаковые цифры. У «Астаны» и «Кайрата» он был гораздо выше нашего, к этому уровню сейчас приближается «Ордабасы». Так что в тройке призеров чемпионата мы оказались исключительно по спортивному принципу.

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