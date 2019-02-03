«Неаполь не хочет, чтобы я уходил». Гамшик — легенда «Наполи», но в Китае его ждут 27 млн евро
Заслужил.
Заслужил.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подтвердил, что лидер команды, 31-летний словак Марек Гамшик, ведет переговоры с другим клубом и хочет получить новый опыт.
По слухам, новым клубом капитана «Наполи» станет китайский «Далянь Ифан», где хавбек будет зарабатывать 9 млн евро в год. Ожидается, что в понедельник он подпишет трехлетний контракт c китайцами. Цена трансфера — от 15 до 25 млн евро с учетом возможных бонусов.
Вчера «Наполи» играл с «Сампдорией» и победил 3:0, а Гамшик провел на поле 74 минуты. На матче присутствовало всего 15 тысяч зрителей, так что, можно сказать, Марек попрощался тихо. Он своем решении он сообщил незадолго до игры. В любом случае, это не стало сюрпризом — Гамшик пытался уйти из команды еще летом, но тогда «Наполи» оценил его в 30 млн.
Вот так он описывал эту историю в своей автобиографии:
«После сезона, в котором я не играл в меру своих возможностей, я чувствовал, что отдал «Наполи» все. И рассматривал возможность дать себе
«Гамшик — чемпион на поле и вне его. Он настоящий символ команды. Марек в “Наполи” уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну — это его решение. Я надеюсь, что Гамшик останется в “Наполи” на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше», — нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье еще на
Гамшик выступает за «Наполи» с 2007 года. С тех пор он провел за клуб 519 матчей, в которых забил 121 гол и отдал 111 результативных передач.
Еще осенью словак стал рекордсменом клуба по матчам и голам.
Фирменный знак Марека — ирокез, с которым словак выходит на поле. «Я сохраню его до конца карьеры», — пообещал однажды игрок.
Ну и еще — он не боится принимать снежные ванны:
Анчелотти рассказал о том, как его команда постарается заменить Гамшика.
«У нас те же шансы пройти дальше в Лиге Европы и без Гамшика, ведь есть много альтернативных решений. Мы не ищем игроков, похожих на Гамшика, ведь таких нет, но у нас есть способные сыграть на этой позиции в центре поля футболисты с иными характеристиками», — цитирует Анчелотти Football Italia.