Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
14:43 (мск), источник: Sport24

«Неаполь не хочет, чтобы я уходил». Гамшик — легенда «Наполи», но в Китае его ждут 27 млн евро

Заслужил.

Наверх
Источник: AP 2019

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подтвердил, что лидер команды, 31-летний словак Марек Гамшик, ведет переговоры с другим клубом и хочет получить новый опыт.

По слухам, новым клубом капитана «Наполи» станет китайский «Далянь Ифан», где хавбек будет зарабатывать 9 млн евро в год. Ожидается, что в понедельник он подпишет трехлетний контракт c китайцами. Цена трансфера — от 15 до 25 млн евро с учетом возможных бонусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера «Наполи» играл с «Сампдорией» и победил 3:0, а Гамшик провел на поле 74 минуты. На матче присутствовало всего 15 тысяч зрителей, так что, можно сказать, Марек попрощался тихо. Он своем решении он сообщил незадолго до игры. В любом случае, это не стало сюрпризом — Гамшик пытался уйти из команды еще летом, но тогда «Наполи» оценил его в 30 млн.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Вот так он описывал эту историю в своей автобиографии:

«После сезона, в котором я не играл в меру своих возможностей, я чувствовал, что отдал «Наполи» все. И рассматривал возможность дать себе что-то другое. Я никогда не думал о деньгах или других вариантах, потому что чувствовал бы себя предателем. Но в Китай, страну, которую я нахожу захватывающей, я мог бы уйти, не предав никого. Я бы не проявил неуважения к моему «Наполи». Я действительно чувствовал себя его символом и не смог бы играть в майке другой итальянской команды. Я бы разочаровался даже раньше фанатов. Буду честен: я бы заработал много денег в Китае. И опыт в другой культуре был бы захватывающим. Но, когда я услышал, что предложений из Китая на самом деле не было или, по крайней мере, они не удовлетворяли требованиям «Наполи», это было похоже на откровение. Вместо того, чтобы чувствовать сожаление, я был вне себя от радости. И я увидел счастье в глазах моей семьи. Я попросил судьбу, чтобы решить за меня, но понял, что решение приняло мое сердце. Я подумал про себя: «Неаполь не хочет, чтобы я уходил. И я доволен этим».

Чем Гамшик крут?

«Гамшик — чемпион на поле и вне его. Он настоящий символ команды. Марек в “Наполи” уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну — это его решение. Я надеюсь, что Гамшик останется в “Наполи” на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше», — нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье еще на что-то надеется.

Гамшик выступает за «Наполи» с 2007 года. С тех пор он провел за клуб 519 матчей, в которых забил 121 гол и отдал 111 результативных передач.

Еще осенью словак стал рекордсменом клуба по матчам и голам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фирменный знак Марека — ирокез, с которым словак выходит на поле. «Я сохраню его до конца карьеры», — пообещал однажды игрок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и еще — он не боится принимать снежные ванны:

Во время загрузки произошла ошибка.

Кем его заменят?

Анчелотти рассказал о том, как его команда постарается заменить Гамшика.

«У нас те же шансы пройти дальше в Лиге Европы и без Гамшика, ведь есть много альтернативных решений. Мы не ищем игроков, похожих на Гамшика, ведь таких нет, но у нас есть способные сыграть на этой позиции в центре поля футболисты с иными характеристиками», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Безумно стыдно за ту фотосессию». 2-кратная чемпионка Европы просила удалить снимки в нижнем белье
Перуанская модель замутила с футболистом "Локомотива". Она собирается в гости в далекую Россию
«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем
«Тампа» победила. Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне: видео
Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они еще не закончены
Аршавин вошел в состав сборной России на Кубок Легенд-2019
«Ювентус» пропускает по три гола за матч. У Аллегри проблемы
«Краснодар» победил «Нью-Инглэнд Революшн» в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь