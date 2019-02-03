Сергей Басов остается в «Акжайыке»
Украинский защитник Сергей Басов продолжит карьеру в казахстанском «Акжайыке», передает Prosports.kz со ссылкой на footballua.tv.
Украинский защитник Сергей Басов продолжит карьеру в казахстанском «Акжайыке», передает Prosports.kz со ссылкой на footballua.tv.
32-летний Басов, после того, как «Акжайык» вылетел из высшего дивизиона, покинул клуб. Однако, после возвращения на тренерский мостик Сергея Зайцева, принял решение вновь подписать контракт с командой.
«В Казахстане хотелось бы лучше, но там совсем другой менталитет, другой футбол. Мы безоговорочно вылетели из