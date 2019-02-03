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15:58 (мск), источник: Prosports.kz

Сергей Басов остается в «Акжайыке»

Украинский защитник Сергей Басов продолжит карьеру в казахстанском «Акжайыке», передает Prosports.kz со ссылкой на footballua.tv.

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32-летний Басов, после того, как «Акжайык» вылетел из высшего дивизиона, покинул клуб. Однако, после возвращения на тренерский мостик Сергея Зайцева, принял решение вновь подписать контракт с командой.

«В Казахстане хотелось бы лучше, но там совсем другой менталитет, другой футбол. Мы безоговорочно вылетели из премьер-лиги, хотя там были и свои нюансы, не буду об этом говорить. Нужно причину искать в себе. Какие были плюсы? Играл все игры в составе», — рассказал Басов.

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