«Актобе» договорился о матче с московским «Спартаком»
Футболисты «Актобе» проведут товарищеский матч с московским «Спартаком» на тренировочном сборе в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.
Футболисты «Актобе» проведут товарищеский матч с московским «Спартаком» на тренировочном сборе в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.
Встреча пройдет 6 февраля.
«Актобе» базируется в Белеке. Первый контрольный матч запланирован на 4 февраля. Соперник — «Алашкерт» (Армения).
После 17 туров «Спартак» занимает четвертое место в российской