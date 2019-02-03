«Актобе» договорился о матче с московским «Спартаком»

«Актобе» договорился о матче с московским «Спартаком»

Футболисты «Актобе» проведут товарищеский матч с московским «Спартаком» на тренировочном сборе в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.