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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» договорился о матче с московским «Спартаком»

Футболисты «Актобе» проведут товарищеский матч с московским «Спартаком» на тренировочном сборе в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.

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Встреча пройдет 6 февраля.

«Актобе» базируется в Белеке. Первый контрольный матч запланирован на 4 февраля. Соперник — «Алашкерт» (Армения).

После 17 туров «Спартак» занимает четвертое место в российской премьер-лиге, имея в активе 28 очков. Турнир возобновится в марте.

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