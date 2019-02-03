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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол ван Перси не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Эксельсиором»

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Эксельсиор» принимал «Фейеноорд».

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Источник: Reuters

Роттердамское дерби прошло на стадионе «Ваудестейн» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси в начале второго тайма. Спустя девять минут хавбек «Эксельсиора» Али Мессауд сравнял счёт. Победу хозяевам принёс защитник Робин ван дер Мер, забив на 90-й минуте.

«Фейеноорд», набрав 39 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Эксельсиор» (22) — 13-е.

В 21-м туре «Фейеноорд» на своём поле 9 февраля примет «Де Графсхап» из Дутинхема, а «Эксельсиор» на следующий день в гостях встретится с «Фортуной» из Ситтард-Гелена.

Фейеноорд
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