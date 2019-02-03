Гол ван Перси не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Эксельсиором»

Роттердамское дерби прошло на стадионе «Ваудестейн» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси в начале второго тайма. Спустя девять минут хавбек «Эксельсиора» Али Мессауд сравнял счёт. Победу хозяевам принёс защитник Робин ван дер Мер, забив на 90-й минуте.