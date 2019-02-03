«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Денис Суарес попал в запас лондонцев
Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на матч чемпионата Англии. Новичок лондонцев Денис Суарес попал в число запасных.
Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на матч чемпионата Англии. Новичок лондонцев Денис Суарес попал в число запасных.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Де Брейн, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.
Запасные — Мурич, Данилу, Стоунз, Делф, Сане, Махрез, Жезус.
«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Мустафи, Монреаль, Косьельни, Торрейра, Гендоузи, Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные — Чех, Мавропанос,