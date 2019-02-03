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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Денис Суарес попал в запас лондонцев

Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на матч чемпионата Англии. Новичок лондонцев Денис Суарес попал в число запасных.

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«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Де Брейн, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

Запасные — Мурич, Данилу, Стоунз, Делф, Сане, Махрез, Жезус.

«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Мустафи, Монреаль, Косьельни, Торрейра, Гендоузи, Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные — Чех, Мавропанос, Эль-Ненни, Рэмси, Езил, Суарес, Нкетиа.

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