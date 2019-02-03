Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эйбар1
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс гостевое поражение «Лестер Сити».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, проходившая на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч в начале игры забил форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, реализовавший выход один на один после паса Поля Погба.

В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счёт. Ближе всех к успеху был Джэйми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал». Лондонцы в 25-м туре сыграют с «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице.

Лестер 0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
3.02.2019, 17:05 основной раунд: 25-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Уле Гуннар Сульшер
Голы
10 Маркус Рэшфорд (П. Погба) 9′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
Джонатан Эванс 6
Рикарду Перейра 14
Гарри Магуайр 15
Харви Барнс 19
90+3′ Уилфред Ндиди 25
32′ Джейми Варди 9
62′ Джеймс Мэддисон 10
82′ Рашид Геззаль 31
45′ 84′ Нампали Менди 24
Келечи Ихеаначо 8
74′ Демарэй Грэй 7
Синдзи Окадзаки 20
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
23 Люк Шоу 80′
6 Поль Погба
18 Эшли Янг
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич 42′
7 Алексис Санчес 67′
11 Антони Марсьяль 90+3′
10 Маркус Рэшфорд 78′
9 Ромелу Лукаку
14 Джесси Лингард 90′ 20′
4 Фил Джоунс
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 6
7 Угловые 2
14 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они еще не закончены
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
Кики Бертенс выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь