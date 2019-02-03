«Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе», «Дженоа» не сумел обыграть «Сассуоло»

Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «Удинезе» Йенс Ларсен. На 65-й минуте хавбек «Фиорентины» Эдмилсон Фернандеш сравнял счёт.

В другом матче 22-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:1.