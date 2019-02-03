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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны», проиграв «Бетису»

В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал мадридский «Атлетико».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Атлетико» это поражение стало только вторым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне не проигрывала в течение 18 встреч, одержав 11 побед и 7 раз сыграв вничью.

Мадридский клуб упустил возможность сократить отставание от «Барселоны», которая возглавляет турнирную таблицу Примеры. Вчера, 2 февраля, каталонцы на своём поле сыграли вничью с «Валенсией» (2:2). Сейчас разница между командами составляет 6 очков.

Бетис 1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
3.02.2019, 18:15 основной раунд: 22-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Диего Симеоне
Голы
65′ Серхио Каналес 6
Составы
87′ Пау Лопес 13
Зухаир Феддаль 4
Антонио Барраган 19
82′ Аисса Манди 23
Серхио Каналес 6
Андрес Гуардадо 18
Вилфрид Каптум 34
85′ Серхио Леон 7
52′ Марк Бартра 5
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
73′ Франсис Герреро 2
83′ Хуниор Фирпо 20
84′ Санчес Родригес Хоакин 17
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 3
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез 51′
24 Хосе Хименес
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес
7 Антуан Гризманн
22 Альваро Мората
4 Сантьяго Ариас 46′ 40′
3 Филипе Луис
10 Анхель Корреа 75′ 41′
9 Никола Калинич
11 Тома Лемар 63′
23 Виктор Мачин Перес Витоло
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 1
1 Угловые 7
7 Фолы 21
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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