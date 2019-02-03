«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны», проиграв «Бетису»

Источник: Reuters

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456245136&hash=103594ce78c95dee&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Атлетико» это поражение стало только вторым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне не проигрывала в течение 18 встреч, одержав 11 побед и 7 раз сыграв вничью.