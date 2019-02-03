Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эйбар1
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Очередной привет Моуринью. «МЮ» победил «Лестер»

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» при новом тренере продолжается — в матче 25-го тура премьер-лиги «дьяволам» проиграл «Лестер» (0:1).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Лестер» этой зимой — самая непредсказуемая команда премьер-лиги. «Лисы» в декабре последовательно перебороли «Челси» и «Манчестер Сити», в январе обыграли в гостях «Эвертон» и устояли на «Энфилде» несколько дней назад. Но за последний месяц «Лестер» уступил дома аутсайдерам «Кардиффу» и «Саутгемптону», а также вылетел из Кубка Англии от клуба четвертой по силе лиги «Ньюпорт Каунти». Букмекеры определенно обожают «Лестер» — наверняка ставки на игры «лис» принесли им зимой целое состояние.

У «Манчестер Юнайтед» результаты были стабильными: со дня отставки Жозе Моуринью «МЮ» победил в восьми матчах подряд и только в предыдущем туре потерял очки. Но та ничья с «Бернли» — сродни победе. До 86-й минуты «Юнайтед» проигрывал «Бернли» со счетом 0:2, однако ушел от поражения.

Уле Гуннара Сульшера на «Олд Траффорд» уже возводят в статус легенды. Поспешно, конечно, но фанатам можно все. И можно понять их экстаз: прошло всего полтора месяца, а «МЮ» уже неузнаваем. Все давно привыкли к тому, что «Юнайтед» с первых минут исчерчивает поле поперечными передачами и по сантиметру продвигается вперед. Но Сульшер все изменил, и уже в матче с «Лестером» все ожидали от «красных дьяволов» атак на высшей передаче.

Так и произошло: в первые десять минут один только Рэшфорд получил три голевых момента. В первом случае форвард головой промазал из убойной позиции, затем попытался забить с острого угла, но рикошеты ему не помогли. А с третьей попытки Рэшфорд все-таки забил — Погба перехватил мяч и выдал англичанину идеальную передачу в штрафную. Этому тоже уже не удивляешься: оба футболиста после назначения Сульшера совершили качественный скачок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рэшфорд в воскресенье еще и отмечал юбилей: сто матчей в премьер-лиге. Нападающему сборной Англии 21 год и три месяца, но он — не самый молодой футболист «МЮ», достигший этой отметки. Гиггз был на 21 день моложе, когда отыграл сто матчей в чемпионате.

Преображение Рэшфорда связано с изменением его позиции и доверием тренера. Моуринью очень часто оставлял таланта на скамейке и видел в нем флангового форварда, а Сульшер в первом же матче вернул Рэшфорда в центр нападения, и на родной позиции Маркус блистает — шесть голов в восьми матчах премьер-лиги при норвежце.

Старый «МЮ» после раннего забитого мяча всегда до минимума опускал линию обороны, закупоривал все входы в штрафную и осознанно убивал зрелищность. Новый «МЮ» не боится оставлять распахнутыми двери к воротам де Хеа, хотя он вряд ли этим сильно доволен. Однако в первом тайме «Лестер» так и не смог создать ничего опасного и даже не напугал голубя, который прилетел к штрафной де Хеа и спокойно ходил по газону до перерыва.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «МЮ» все-таки перестроился, снизил интенсивность прессинга и предоставил «Лестеру» больше пространства. У ворот де Хеа возросло количество голевых моментов, а в одном из них Варди едва не сотворил шедевр — пробил через себя, но испанец среагировал на удар.

К концу игры оборона «Юнайтед» стала заметно прогибаться, и «Лестер» мог бы вырвать ничью, если бы был удачливее. Моментов было достаточно, и «лисы» на гол наиграли. Но при Сульшере «МЮ» вернул не только игру с результатом, но и везение.

Лестер 0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
3.02.2019, 17:05 основной раунд: 25-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Уле Гуннар Сульшер
Голы
10 Маркус Рэшфорд (П. Погба) 9′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
Джонатан Эванс 6
Рикарду Перейра 14
Гарри Магуайр 15
Харви Барнс 19
90+3′ Уилфред Ндиди 25
32′ Джейми Варди 9
62′ Джеймс Мэддисон 10
82′ Рашид Геззаль 31
45′ 84′ Нампали Менди 24
Келечи Ихеаначо 8
74′ Демарэй Грэй 7
Синдзи Окадзаки 20
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
23 Люк Шоу 80′
6 Поль Погба
18 Эшли Янг
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич 42′
7 Алексис Санчес 67′
11 Антони Марсьяль 90+3′
10 Маркус Рэшфорд 78′
9 Ромелу Лукаку
14 Джесси Лингард 90′ 20′
4 Фил Джоунс
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 6
7 Угловые 2
14 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они еще не закончены
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
Кики Бертенс выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь