Очередной привет Моуринью. «МЮ» победил «Лестер»

Источник: Спорт-Экспресс

«Лестер» этой зимой — самая непредсказуемая команда премьер-лиги. «Лисы» в декабре последовательно перебороли «Челси» и «Манчестер Сити», в январе обыграли в гостях «Эвертон» и устояли на «Энфилде» несколько дней назад. Но за последний месяц «Лестер» уступил дома аутсайдерам «Кардиффу» и «Саутгемптону», а также вылетел из Кубка Англии от клуба четвертой по силе лиги «Ньюпорт Каунти». Букмекеры определенно обожают «Лестер» — наверняка ставки на игры «лис» принесли им зимой целое состояние.

У «Манчестер Юнайтед» результаты были стабильными: со дня отставки Жозе Моуринью «МЮ» победил в восьми матчах подряд и только в предыдущем туре потерял очки. Но та ничья с «Бернли» — сродни победе. До 86-й минуты «Юнайтед» проигрывал «Бернли» со счетом 0:2, однако ушел от поражения.

Уле Гуннара Сульшера на «Олд Траффорд» уже возводят в статус легенды. Поспешно, конечно, но фанатам можно все. И можно понять их экстаз: прошло всего полтора месяца, а «МЮ» уже неузнаваем. Все давно привыкли к тому, что «Юнайтед» с первых минут исчерчивает поле поперечными передачами и по сантиметру продвигается вперед. Но Сульшер все изменил, и уже в матче с «Лестером» все ожидали от «красных дьяволов» атак на высшей передаче.

Так и произошло: в первые десять минут один только Рэшфорд получил три голевых момента. В первом случае форвард головой промазал из убойной позиции, затем попытался забить с острого угла, но рикошеты ему не помогли. А с третьей попытки Рэшфорд все-таки забил — Погба перехватил мяч и выдал англичанину идеальную передачу в штрафную. Этому тоже уже не удивляешься: оба футболиста после назначения Сульшера совершили качественный скачок.

Рэшфорд в воскресенье еще и отмечал юбилей: сто матчей в премьер-лиге. Нападающему сборной Англии 21 год и три месяца, но он — не самый молодой футболист «МЮ», достигший этой отметки. Гиггз был на 21 день моложе, когда отыграл сто матчей в чемпионате.

Преображение Рэшфорда связано с изменением его позиции и доверием тренера. Моуринью очень часто оставлял таланта на скамейке и видел в нем флангового форварда, а Сульшер в первом же матче вернул Рэшфорда в центр нападения, и на родной позиции Маркус блистает — шесть голов в восьми матчах премьер-лиги при норвежце.

Старый «МЮ» после раннего забитого мяча всегда до минимума опускал линию обороны, закупоривал все входы в штрафную и осознанно убивал зрелищность. Новый «МЮ» не боится оставлять распахнутыми двери к воротам де Хеа, хотя он вряд ли этим сильно доволен. Однако в первом тайме «Лестер» так и не смог создать ничего опасного и даже не напугал голубя, который прилетел к штрафной де Хеа и спокойно ходил по газону до перерыва.

Во втором тайме «МЮ» все-таки перестроился, снизил интенсивность прессинга и предоставил «Лестеру» больше пространства. У ворот де Хеа возросло количество голевых моментов, а в одном из них Варди едва не сотворил шедевр — пробил через себя, но испанец среагировал на удар.