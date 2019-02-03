Очередной привет Моуринью. «МЮ» победил «Лестер»
Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» при новом тренере продолжается — в матче 25-го тура
Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» при новом тренере продолжается — в матче 25-го тура
«Лестер» этой зимой — самая непредсказуемая команда
У «Манчестер Юнайтед» результаты были стабильными: со дня отставки Жозе Моуринью «МЮ» победил в восьми матчах подряд и только в предыдущем туре потерял очки. Но та ничья с «Бернли» — сродни победе. До 86-й минуты «Юнайтед» проигрывал «Бернли» со счетом 0:2, однако ушел от поражения.
Уле Гуннара Сульшера на «Олд Траффорд» уже возводят в статус легенды. Поспешно, конечно, но фанатам можно все. И можно понять их экстаз: прошло всего полтора месяца, а «МЮ» уже неузнаваем. Все давно привыкли к тому, что «Юнайтед» с первых минут исчерчивает поле поперечными передачами и по сантиметру продвигается вперед. Но Сульшер все изменил, и уже в матче с «Лестером» все ожидали от «красных дьяволов» атак на высшей передаче.
Так и произошло: в первые десять минут один только Рэшфорд получил три голевых момента. В первом случае форвард головой промазал из убойной позиции, затем попытался забить с острого угла, но рикошеты ему не помогли. А с третьей попытки Рэшфорд
Рэшфорд в воскресенье еще и отмечал юбилей: сто матчей в
Преображение Рэшфорда связано с изменением его позиции и доверием тренера. Моуринью очень часто оставлял таланта на скамейке и видел в нем флангового форварда, а Сульшер в первом же матче вернул Рэшфорда в центр нападения, и на родной позиции Маркус блистает — шесть голов в восьми матчах
Старый «МЮ» после раннего забитого мяча всегда до минимума опускал линию обороны, закупоривал все входы в штрафную и осознанно убивал зрелищность. Новый «МЮ» не боится оставлять распахнутыми двери к воротам де Хеа, хотя он вряд ли этим сильно доволен. Однако в первом тайме «Лестер» так и не смог создать ничего опасного и даже не напугал голубя, который прилетел к штрафной де Хеа и спокойно ходил по газону до перерыва.
Во втором тайме «МЮ»
К концу игры оборона «Юнайтед» стала заметно прогибаться, и «Лестер» мог бы вырвать ничью, если бы был удачливее. Моментов было достаточно, и «лисы» на гол наиграли. Но при Сульшере «МЮ» вернул не только игру с результатом, но и везение.
|Лестер
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Манчестер Юнайтед
|Клод Пюэль
|Уле Гуннар Сульшер
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)