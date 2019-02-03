СМИ: Три клуба претендуют на Покеттино
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может покинуть клуб.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может покинуть клуб.
Как утверждает Sunday Express, на 46-летнего специалиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси».
Эти клубы рассчитывают пригласить аргентинца летом. Контракт специалиста со «шпорами» рассчитан до 2023 года.
Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. «Шпоры» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 57 очков после 25 туров.