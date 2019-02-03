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21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Три клуба претендуют на Покеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может покинуть клуб.

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Источник: Reuters

Как утверждает Sunday Express, на 46-летнего специалиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси».

Эти клубы рассчитывают пригласить аргентинца летом. Контракт специалиста со «шпорами» рассчитан до 2023 года.

Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. «Шпоры» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 57 очков после 25 туров.

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