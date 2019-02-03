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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой

Гвардиола как обычно победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника.

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Унаи Эмери опять проиграл Хосепу Гвардиоле. В 12 встречах с каталонцем экс-тренер «Спартака» заработал только четыре ничьи при восьми поражениях. Столь же кошмарная статистика у Эмери только против Диего Симеоне: пять ничьих и семь поражений.

«Я анализировал многие команды и специалистов. Считаю, сложно найти лучшего тренера, чем Гвардиола. У него очень большая карьера. Мы начинали вместе: он — во второй команде “Барселоны”, а я — в “Лорке” и “Альмерии”. Многому научился, наблюдая за его командой», — признался Эмери перед визитом в Манчестер. Научиться-то испанец научился, но как играть против Гвардиолы, до сих пор не знает.

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У игры на «Этихад» были совершенно сумасшедшие стартовые 10 минут. Во-первых, потребовалось какое-то время, чтобы разобраться с тактикой обеих команд. По предматчевым расстановкам многие наверняка сделали вывод: и Гвардиола, и Эмери решили сыграть в три центральных защитника. Однако оказалось, что это не так. «Арсенал» расставился 4−4−2, просто Зеад Колашинац стал по воле тренера левым полузащитником. Возможно, по плану Эмери схема и функции боснийца зависели от схемы «Ман Сити», но Гвардиола запутал всех, включая, видимо, и испанского коллегу. Пеп отвёл очень гибкую роль Фернандиньо. Когда соперник вставал в позиционную атаку, бразилец превращался в центрального защитника. Когда же «Ман Сити» владел мячом, Фернандиньо выдвигался на позицию опорного полузащитника, чтобы быть дополнительной фигурой в центре поля, а в обороне оставались Николас Отаменди, Эмерик Лапорт и Кайл Уолкер. Чего только не придумает каталонский изобретатель!

«Горожане» смяли «канониров» в начале игры и тактически, и психологически. У большинства игроков «Арсенала», похоже, задрожали коленки сразу после стартового свистка Мартина Аткинсона, словно у должника, заметившего приближающегося коллектора. Заставил «поплыть» гостей и один из самых быстрых голов сезона, забитый Серхио Агуэро. Алекс Айуоби при выходе из собственной штрафной даже голову не успел поднять под прессингом футболистов «Ман Сити». Потрясающий факт: перехватил мяч у чужой штрафной и сделал голевую передачу защитник Лапорт.

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В эти минуты было ощущение, что «Арсенал» получит в Манчестере те же 1:5, что и в Ливерпуле месяц с небольшим назад. Агуэро тут же заработал пенальти, который «забыл» назначить Аткинсон (форварда явно хватал руками Шкодран Мустафи). Лапорт поразил цель после подачи со штрафного — из небольшого офсайда. Напряжение у ворот «канониров» достигло максимума, тем не менее вопреки логике игры забили гости. Завершил сногсшибательную десятиминутку наигранный угловой с участием Начо Монреаля и Лорана Косельни. «Арсенал» реализовал первый момент!

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После этого игра чуть-чуть успокоилась, чемпион Англии ослабил хватку. К перерыву «Ман Сити» не столь уж впечатляюще выигрывал по ударам — 6:4 (в створ — 5:2). Можно было утверждать, что команда Эмери всё-таки сумела справиться с ситуацией, если бы не потрясающий гол хозяев перед перерывом. Началось всё с «защитника» Фернандиньо, продолжилось классным переводом на фланг от «опорника» Фернандиньо, а закончилось прострелом на Агуэро на пустые ворота. Это гол для футбольных учебников.

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Во втором тайме «Ман Сити» контролировал мяч и игру. Несмотря на то, что наступать должен был «Арсенал», с каждой минутой росло преимущество хозяев по ударам (в итоге получилось 13:0!). «Канонирам» просто не хватало идей и движения в атаке — команда Эмери слабо прогрессирует. Второй бомбардир АПЛ Пьер-Эмерик Обамеянг встречался с мячом почаще, чем в позорной битве с «Ливерпулем», но всё равно не угрожал воротам Эдерсона. В результате на исходе часа третий гол «горожан» забил Агуэро. Этого хет-трика можно гордиться и… стыдиться. Повтор показал: мяч попал в ворота Бернда Лено от руки аргентинца. Используй АПЛ систему VAR, Аткинсон наверняка отменил бы гол.

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«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля» до двух очков, а «Арсенал» после 25-го тура вылетел из лигочемпионской четвёрки, пропустив вперёд «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 2:1
Арсенал
3.02.2019, 19:30 основной раунд: 25-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Эмери Унаи
Голы
1′ Серхио Агуэро (Э. Ляпорт) 10
44′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
61′ Серхио Агуэро 10
6 Лоран Косьельни (Н. Монреаль) 11′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
Давид Сильва 21
65′ Илкай Гюндоган 8
Фернандинью 25
Бернарду Силва 20
Рахим Стерлинг 7
88′ Кевин Де Брейне 17
Рияд Махрез 26
81′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
19 Бернд Лено
12 Штефан Лихтштайнер
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
11 Лукас Торрейра 40′
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
9 Александр Ляказетт
31 Сеад Колашинац 66′
22 Денис Суарес
20 Шкодран Мустафи 79′
27 Константинос Мавропанос
17 Алекс Ивоби 66′
8 Аарон Рэмси
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 4
12 Удары в створ 2
4 Угловые 2
11 Фолы 8
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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