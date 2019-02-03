Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Гвардиола как обычно победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника.
Гвардиола как обычно победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника.
Унаи Эмери опять проиграл Хосепу Гвардиоле. В 12 встречах с каталонцем
«Я анализировал многие команды и специалистов. Считаю, сложно найти лучшего тренера, чем Гвардиола. У него очень большая карьера. Мы начинали вместе: он — во второй команде “Барселоны”, а я — в “Лорке” и “Альмерии”. Многому научился, наблюдая за его командой», — признался Эмери перед визитом в Манчестер.
У игры на «Этихад» были совершенно сумасшедшие стартовые 10 минут.
«Горожане» смяли «канониров» в начале игры и тактически, и психологически. У большинства игроков «Арсенала», похоже, задрожали коленки сразу после стартового свистка Мартина Аткинсона, словно у должника, заметившего приближающегося коллектора. Заставил «поплыть» гостей и один из самых быстрых голов сезона, забитый Серхио Агуэро. Алекс Айуоби при выходе из собственной штрафной даже голову не успел поднять под прессингом футболистов «Ман Сити». Потрясающий факт: перехватил мяч у чужой штрафной и сделал голевую передачу защитник Лапорт.
В эти минуты было ощущение, что «Арсенал» получит в Манчестере те же 1:5, что и в Ливерпуле месяц с небольшим назад. Агуэро тут же заработал пенальти, который «забыл» назначить Аткинсон (форварда явно хватал руками Шкодран Мустафи). Лапорт поразил цель после подачи со штрафного — из небольшого офсайда. Напряжение у ворот «канониров» достигло максимума, тем не менее вопреки логике игры забили гости. Завершил сногсшибательную десятиминутку наигранный угловой с участием Начо Монреаля и Лорана Косельни. «Арсенал» реализовал первый момент!
После этого игра
Во втором тайме «Ман Сити» контролировал мяч и игру. Несмотря на то, что наступать должен был «Арсенал», с каждой минутой росло преимущество хозяев по ударам (в итоге получилось 13:0!). «Канонирам» просто не хватало идей и движения в атаке — команда Эмери слабо прогрессирует. Второй бомбардир АПЛ
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля» до двух очков, а «Арсенал» после 25-го тура вылетел из лигочемпионской четвёрки, пропустив вперёд «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
|Манчестер Сити
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3:1
Первый тайм: 2:1
|Арсенал
|Хосеп Гвардьола
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|4
|12
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)