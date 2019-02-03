«Реал» — «Алавес»: Жуниор, Бэйл и Бензема — в атаке мадридцев

«Реал» — «Алавес»: Жуниор, Бэйл и Бензема — в атаке мадридцев

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Сантьяго Солари определился с составом на домашний матч 22-го тура испанской Примеры с «Алавесом».