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3 февраля, источник: Чемпионат.com

«Реал» — «Алавес»: Жуниор, Бэйл и Бензема — в атаке мадридцев

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Сантьяго Солари определился с составом на домашний матч 22-го тура испанской Примеры с «Алавесом».

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Вратарь: Тибо Куртуа.

Защитники: Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Серхио Рамос, Хосе Игнасио Начо.

Полузащитники: Каземиро, Даниель Себальос, Лука Модрич.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Гарет Бэйл, Карим Бензема.

Запасные: Кейлор Навас, Марсело, Хавьер, Марко Асенсио, Иско, Маркос Льоренте, Мариано.

«Реал», набрав 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (32) — седьмое.

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