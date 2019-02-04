«Болонья» в первом матче под руководством Михайловича обыграла «Интер»

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Федерико Сантандер (33-я минута).

Матч стал первым для «Болоньи» под руководством нового главного тренера Синиши Михайловича, который 28 января сменил Филиппо Индзаги.