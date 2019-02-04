«Болонья» в первом матче под руководством Михайловича обыграла «Интер»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Федерико Сантандер (33-я минута).
Матч стал первым для «Болоньи» под руководством нового главного тренера Синиши Михайловича, который 28 января сменил Филиппо Индзаги.
«Интер» идет третьим в турнирной таблице серии А, «Болонья» — 18-я.
|Лучано Спаллетти
|Синиша Михайлович
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа (Италия)