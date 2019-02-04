Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Рома1
Милан1
Футбол. Зарубежный
3.02
Эйбар3
Жирона0
Футбол. Зарубежный
3.02
Штутгарт2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
3.02
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
3.02
Бетис1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
3.02
Аугсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
3.02
Лестер0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.02
Ним1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
3.02
Удинезе1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
3.02
Дженоа1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
3.02
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
3.02
Вильярреал2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
00:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Болонья» в первом матче под руководством Михайловича обыграла «Интер»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Федерико Сантандер (33-я минута).

Матч стал первым для «Болоньи» под руководством нового главного тренера Синиши Михайловича, который 28 января сменил Филиппо Индзаги.

«Интер» идет третьим в турнирной таблице серии А, «Болонья» — 18-я.

Интер 0:1
Первый тайм: 0:1
Болонья
3.02.2019, 20:00 основной раунд: 22-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Синиша Михайлович
Голы
9 Федерико Сантандер (Э. Пульгар) 32′
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Далберт 29
Милан Шкриньяр 37
44′ Матиас Весино 8
Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
79′ Седрик Суариш 21
Андреа Раноккиа 13
68′ Раджа Наингголан 14
Жоау Мариу 15
45′ Антонио Кандрева 87
Лаутаро Мартинес 10
28 Лукаш Скорупски
15 Ибраима Мбай 40′
23 Данилу Ларанжейра 64′
35 Митчелл Дейкс
5 Эрик Пульгар
16 Андреа Поли
21 Роберто Сориано
7 Риккардо Орсолини
4 Лянко 49′
3 Джанкарло Гонсалес
9 Федерико Сантандер 87′
22 Маттиа Дестро
24 Родриго Паласио 74′
11 Ладислав Крейчи
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 4
6 Угловые 7
12 Фолы 17
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
От Овечкина ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
«Реал» разгромил «Алавес». Дальше — класико, дерби и «Аякс»
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь