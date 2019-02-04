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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Штутгарт» на 94-й минуте упустил победу в матче с «Фрайбургом»

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Фрайбург».

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Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер, отличившийся на 4-й минуте. Защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа в середине второго тайма сравнял счёт, а спустя восемь минут хавбек Даниэль Дидави вывел хозяев вперёд. Ничью гостям принёс нападающий Флориан Нидерлехнер, забив на 94-й минуте.

«Фрайбург», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (15) — 16-е.

В 21-м туре «Фрайбург» на своём поле 9 февраля примет «Вольфсбург», а «Штутгарт» на следующий день в гостях встретится с «Фортуной».

Штутгарт 2:2
Первый тайм: 0:1
Фрайбург
3.02.2019, 20:00 основной раунд: 20-й тур Mercedes-Benz-Arena
Главные тренеры
Маркус Вайнцирль Кристиан Штрайх
Голы
75′ Эмилиано Инсуа (Н. Гонсалес) 2
83′ Даниэль Дидави (Н. Гонсалес) 10
19 Яник Хаберер (Н. Петерсен) 4′
7 Флориан Нидерлехнер (Ж. Гондорф) 90+4′
Составы
Рон-Роберт Цилер 1
Эмилиано Инсуа 2
Марк-Оливер Кемпф 4
62′ Озан Кабак 18
57′ Бенжамен Павар 21
Сантьяго Аскасибар 6
Стивен Цубер 9
88′ Александр Эссвайн 14
Андреас Бек 32
58′ Кристиан Гентнер 20
Даниэль Дидави 10
25′ 45′ Анастасиос Донис 11
85′ 89′ Марио Гомес 27
89′ Николас Гонсалес 22
1 Александр Шволов
3 Филипп Линхарт
17 Лукас Кюблер
25 Робин Кох
30 Кристиан Гюнтер
19 Яник Хаберер
32 Винченцо Грифо
18 Нильс Петерсен
5 Мануэль Гульде 38′
31 Кевин Шлоттербек
23 Доминик Хайнц 84′
7 Флориан Нидерлехнер
9 Лукас Хелер 79′
20 Жером Гондорф
Статистика
5 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 4
7 Угловые 8
9 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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