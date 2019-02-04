«Штутгарт» на 94-й минуте упустил победу в матче с «Фрайбургом»

Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер, отличившийся на 4-й минуте. Защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа в середине второго тайма сравнял счёт, а спустя восемь минут хавбек Даниэль Дидави вывел хозяев вперёд. Ничью гостям принёс нападающий Флориан Нидерлехнер, забив на 94-й минуте.

«Фрайбург», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (15) — 16-е.