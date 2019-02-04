«Эйбар» разгромил «Жирону» в матче 22-го тура чемпионата Испании
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Эйбар» на своем поле разгромил «Жирону» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Эйбар» на своем поле разгромил «Жирону» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Шарлес (46-я и 57-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, также отличился Рубен Пенья (37).
«Эйбар» набрал 29 очков и поднялся на 10-е место в таблице испанской примеры, а «Жирона» с 24 очками в активе идет на 16-й строчке.
|Хосе Луис Мендилибар
|Эусебио Сакристан
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)