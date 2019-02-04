«Эйбар» разгромил «Жирону» в матче 22-го тура чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Шарлес (46-я и 57-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, также отличился Рубен Пенья (37).