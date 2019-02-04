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00:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Эйбар» разгромил «Жирону» в матче 22-го тура чемпионата Испании

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Эйбар» на своем поле разгромил «Жирону» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Шарлес (46-я и 57-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, также отличился Рубен Пенья (37).

«Эйбар» набрал 29 очков и поднялся на 10-е место в таблице испанской примеры, а «Жирона» с 24 очками в активе идет на 16-й строчке.

Эйбар 3:0
Первый тайм: 1:0
Жирона
3.02.2019, 20:30 основной раунд: 22-й тур Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Эусебио Сакристан
Голы
37′ Рубен Пенья 11
46′ Диас де Оливейра Шарлес 19
57′ Диас де Оливейра Шарлес 19
Составы
Марко Дмитрович 1
Иван Рамис 4
Рубен Пенья 11
Вальдес Диас Хосе Анхель 15
90+2′ Марк Кукурелья 20
Анайц Арбилья 23
Аметльер Серхио Энрич 9
Фабиан Орельяна 14
41′ 83′ Папакули Диоп 8
Серхио Диас Альварес 6
66′ Хоан Хордан 24
Гонсало Эскаланте 5
73′ Диас де Оливейра Шарлес 19
Энрике Гарсия Кике 17
13 Яссин Буну
4 Чимено Хонас Ромалью
5 Педро Алькала 9′
14 Карнеро Рауль Гарсия
8 Пере Понс
9 Кристиан Порту
7 Кристиан Стуани
34 Валери Фернандес
15 Рамирес Лопес Хуанпе 63′
29 Педро Порро
6 Алекс Гранель 76′
12 Дуглас Луис
23 Алейкс Гарсия 63′
19 Энтони Лосано
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
8 Угловые 5
12 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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