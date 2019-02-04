«Бенфика» обыграла «Спортинг» в лиссабонском дерби

Встреча, прошедшая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 4:2 в пользу «орлов». У победителей отличились Харис Сеферович (11-я минута), Жуан Фелиш (36), Рубен Диаш (46) и Пицци с пенальти (73). У хозяев мячи забили Бруну Фернандеш (43) и Бас Дост с пенальти (89). «Бенфика» доигрывала матч в меньшинстве после удаления Одиссеаса Влаходимоса (85).