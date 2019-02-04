«Бенфика» обыграла «Спортинг» в лиссабонском дерби
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» обыграли на выезде «Спортинг» в лиссабонском дерби в рамках 20-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» обыграли на выезде «Спортинг» в лиссабонском дерби в рамках 20-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 4:2 в пользу «орлов». У победителей отличились Харис Сеферович (11-я минута), Жуан Фелиш (36), Рубен Диаш (46) и Пицци с пенальти (73). У хозяев мячи забили Бруну Фернандеш (43) и Бас Дост с пенальти (89). «Бенфика» доигрывала матч в меньшинстве после удаления Одиссеаса Влаходимоса (85).
«Бенфика» одержала пятую победу подряд в чемпионате Португалии, набрала 47 очков и идет на втором месте, отставая от лидирующего «Порту» на 2 очка. «Спортинг» с 39 очками остается на четвертой строчке, его отставание от идущей третьей «Браги» составляет уже 7 очков.