Агуэро: Третий гол «Арсеналу» я забил рукой

«Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука», — приводит слова Агуэро BBC.