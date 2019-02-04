Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Рома1
Милан1
Футбол. Зарубежный
3.02
Эйбар3
Жирона0
Футбол. Зарубежный
3.02
Штутгарт2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
3.02
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
3.02
Бетис1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
3.02
Аугсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
3.02
Лестер0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.02
Ним1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
3.02
Удинезе1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
3.02
Дженоа1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
3.02
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
3.02
Вильярреал2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Агуэро: Третий гол «Арсеналу» я забил рукой

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

30-летний аргентинец оформил хет-трик, забив на 1-й, 44-й и 61-й минутах.

«Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука», — приводит слова Агуэро BBC.

«Манчестер Сити», набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» 6 февраля и начнётся в 22:45 мск.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 2:1
Арсенал
3.02.2019, 19:30 основной раунд: 25-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Эмери Унаи
Голы
1′ Серхио Агуэро (Э. Ляпорт) 10
44′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
61′ Серхио Агуэро 10
6 Лоран Косьельни (Н. Монреаль) 11′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
Давид Сильва 21
65′ Илкай Гюндоган 8
Фернандинью 25
Бернарду Силва 20
Рахим Стерлинг 7
88′ Кевин Де Брейне 17
Рияд Махрез 26
81′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
19 Бернд Лено
12 Штефан Лихтштайнер
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
11 Лукас Торрейра 40′
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
9 Александр Ляказетт
31 Сеад Колашинац 66′
22 Денис Суарес
20 Шкодран Мустафи 79′
27 Константинос Мавропанос
17 Алекс Ивоби 66′
8 Аарон Рэмси
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 4
12 Удары в створ 2
4 Угловые 2
11 Фолы 8
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
От Овечкина ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
«Реал» разгромил «Алавес». Дальше — класико, дерби и «Аякс»
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь