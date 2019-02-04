«Реал» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд в чемпионате Испании по футболу
ТАСС, 4 февраля. «Реал» одержал победу над «Алавесом» со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 4 февраля. «Реал» одержал победу над «Алавесом» со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами отметились Карим Бензема (30-я минута), Винисиус Жуниор (80) и Мариано Диас (90). Для «Реала» эта победа стала четвертой подряд в чемпионате Испании. В текущем сезоне победные серии команды не длились больше трех встреч.
В турнирной таблице «Реал» занимает третье место, набрав 42 очка, на 2 очка команда отстает от идущего вторым «Атлетико», на 8 очков — от лидирующей «Барселоны». «Алавес» с 32 очками идет седьмым.
В следующем туре «Реал» 9 февраля в гостях сыграет с «Атлетико», а 6 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании на выезде встретится с «Барселоной». «Алавес» 11 февраля примет «Леванте».
Результаты других матчей игрового дня:
«Вильярреал» — «Эспаньол» — 2:2;.
«Бетис» — «Атлетико» — 1:0;.
«Эйбар» — «Жирона» — 3:0.