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02:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Паредес дебютировал за «ПСЖ». Париж потерпел первое поражение в чемпионате!

Первый матч Паредеса увидел с трибун Уле-Гуннар Сульшер.

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Источник: Reuters

В матче двух участников 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся дебют экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса за новый клуб. Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выпустил аргентинца за 15 минут до конца. Кстати, накануне встречи с «Лионом» на «Стад де Люмьер» Тухель дал понять, что разочарован работой клуба на трансферном рынке, несмотря на покупку Паредеса за 47 млн евро.

«Я доволен переходом Паредеса. Но если спросите, доволен ли я трансферным окном, отвечу — нет. Зол ли я из-за отсутствия трансферов? Не думаю. Январь в этом плане всегда сложный — никто не желает расставаться со своими игроками. У нас было очень мало возможностей. Не так просто создать команду за три летних месяца. Что уж тогда говорить о зиме. Мы со спортивным директором Антеро Энрике общаемся, находимся в постоянном контакте, но у него свои идеи, а у меня — свои. Тем не менее я верю в своих игроков — каждый из них вносит вклад в успехи команды».

Возможно, эти слова — часть какого-то противостояния между Тухелем и Энрике. По информации Le Parisen, спортивный директор «ПСЖ» может быть уволен по окончании сезона. Тема неудачной зимней трансферной кампании особенно актуальна в связи с травмами ведущих игроков — Марко Верратти и Неймара.

Одним из зрителей на стадионе неожиданно оказался… главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Матч его команды с «Лестером» завершился всего четырьмя часами ранее, но норвежец быстро собрал вещи и полетел во Францию — изучать соперника по Лиге чемпионов. Сульшер увидел дебют Паредеса и первое поражение «ПСЖ» в Лиге 1.

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В первом тайме «ткачи» превзошли чемпиона по владению мячом и ударам по воротам. Правда, ситуация на поле вынудила «Лион» играть активнее, ведь «ПСЖ» удался быстрый гол. Юлиан Дракслер перехватил мяч, после чего Анхель Ди Мария завершил атаку четыре в три.

Хозяева отыгрались ещё в первом тайме после ошибки голкипера Альфонса Ареола. Лео Дюбуа сделал кросс с правого фланга, а Мусса Дембеле наказал Ареола за неудачный выход из ворот. В начале второго тайма тот же Дембеле заработал пенальти: Тьяго Силва сфолил, останавливая нападающего в штрафной. Набиль Фекир пробил с «точки» точно в угол, сделав счёт 2:1.

Пропустив второй гол, Париж обрушил всю мощь своих атак на ворота «Лиона». В паре эпизодов только голкипер Антони Лопеш спасал «ткачей» от пропущенного мяча. Но постепенно у гостей стали иссякать силы. Появление на поле Паредеса вместо Преснела Кемпембе и Эрика Шупо-Мотинга вместо Эдинсона Кавани мало что дало чемпиону. Самый опасный момент создал в концовке «Лион»: Дембеле не реализовал выход один на один!

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Паредес расположился в центре поля, участвовал в розыгрыше мяча при начале атак, однако какого-то серьёзного влияния на игру не оказал. Аргентинец отдал 11 из 12 точных передач, совершил по одному отбору и выносу мяча. Правда, в добавленное время за грубый фол на Паредесе мог заработать красную карточку Фекир. Судья пожалел лидера «Лиона», показав ему лишь жёлтую. Экс-игрок «Зенита» дебютировал за Париж в крайне неудачный день.

Лион 2:1
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
3.02.2019, 23:00 основной раунд: 23-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Томас Тухель
Голы
33′ Мусса Дембеле 9
49′ Набиль Фекир 18
11 Анхель Ди Мария 7′
Составы
Антони Лопеш 1
Джейсон Денайер 5
Антониу Марселу 6
Лео Дюбуа 14
Ферлан Менди 22
Мемфис Депай 11
90+2′ Набиль Фекир 18
Танги Ндомбеле 28
Мусса Дембеле 9
65′ Уссем Ауар 8
Люка Тузар 29
76′ Бертран Траоре 10
Максвел Гнали Корне 27
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
4 Тило Керер
5 Маркиньюс
13 Дани Алвес
23 Юлиан Дракслер 89′
7 Кильян Мбаппе
11 Анхель Ди Мария
3 Преснель Кимпембе 79′ 27′
8 Леандро Паредес
14 Хуан Бернат 86′
27 Мусса Диаби
9 Эдинсон Кавани 79′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 9
6 Угловые 8
10 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
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