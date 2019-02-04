Паредес дебютировал за «ПСЖ». Париж потерпел первое поражение в чемпионате!

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В матче двух участников 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся дебют экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса за новый клуб. Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выпустил аргентинца за 15 минут до конца. Кстати, накануне встречи с «Лионом» на «Стад де Люмьер» Тухель дал понять, что разочарован работой клуба на трансферном рынке, несмотря на покупку Паредеса за 47 млн евро.

«Я доволен переходом Паредеса. Но если спросите, доволен ли я трансферным окном, отвечу — нет. Зол ли я из-за отсутствия трансферов? Не думаю. Январь в этом плане всегда сложный — никто не желает расставаться со своими игроками. У нас было очень мало возможностей. Не так просто создать команду за три летних месяца. Что уж тогда говорить о зиме. Мы со спортивным директором Антеро Энрике общаемся, находимся в постоянном контакте, но у него свои идеи, а у меня — свои. Тем не менее я верю в своих игроков — каждый из них вносит вклад в успехи команды».

Возможно, эти слова — часть какого-то противостояния между Тухелем и Энрике. По информации Le Parisen, спортивный директор «ПСЖ» может быть уволен по окончании сезона. Тема неудачной зимней трансферной кампании особенно актуальна в связи с травмами ведущих игроков — Марко Верратти и Неймара.

Одним из зрителей на стадионе неожиданно оказался… главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Матч его команды с «Лестером» завершился всего четырьмя часами ранее, но норвежец быстро собрал вещи и полетел во Францию — изучать соперника по Лиге чемпионов. Сульшер увидел дебют Паредеса и первое поражение «ПСЖ» в Лиге 1.

В первом тайме «ткачи» превзошли чемпиона по владению мячом и ударам по воротам. Правда, ситуация на поле вынудила «Лион» играть активнее, ведь «ПСЖ» удался быстрый гол. Юлиан Дракслер перехватил мяч, после чего Анхель Ди Мария завершил атаку четыре в три.

Хозяева отыгрались ещё в первом тайме после ошибки голкипера Альфонса Ареола. Лео Дюбуа сделал кросс с правого фланга, а Мусса Дембеле наказал Ареола за неудачный выход из ворот. В начале второго тайма тот же Дембеле заработал пенальти: Тьяго Силва сфолил, останавливая нападающего в штрафной. Набиль Фекир пробил с «точки» точно в угол, сделав счёт 2:1.

Пропустив второй гол, Париж обрушил всю мощь своих атак на ворота «Лиона». В паре эпизодов только голкипер Антони Лопеш спасал «ткачей» от пропущенного мяча. Но постепенно у гостей стали иссякать силы. Появление на поле Паредеса вместо Преснела Кемпембе и Эрика Шупо-Мотинга вместо Эдинсона Кавани мало что дало чемпиону. Самый опасный момент создал в концовке «Лион»: Дембеле не реализовал выход один на один!