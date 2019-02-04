Паредес дебютировал за «ПСЖ». Париж потерпел первое поражение в чемпионате!
Первый матч Паредеса увидел с трибун
Первый матч Паредеса увидел с трибун
В матче двух участников 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся дебют
«Я доволен переходом Паредеса. Но если спросите, доволен ли я трансферным окном, отвечу — нет. Зол ли я
Возможно, эти слова — часть
Одним из зрителей на стадионе неожиданно оказался… главный тренер «Манчестер Юнайтед»
В первом тайме «ткачи» превзошли чемпиона по владению мячом и ударам по воротам. Правда, ситуация на поле вынудила «Лион» играть активнее, ведь «ПСЖ» удался быстрый гол. Юлиан Дракслер перехватил мяч, после чего Анхель Ди Мария завершил атаку четыре в три.
Хозяева отыгрались ещё в первом тайме после ошибки голкипера Альфонса Ареола. Лео Дюбуа сделал кросс с правого фланга, а Мусса Дембеле наказал Ареола за неудачный выход из ворот. В начале второго тайма тот же Дембеле заработал пенальти: Тьяго Силва сфолил, останавливая нападающего в штрафной. Набиль Фекир пробил с «точки» точно в угол, сделав счёт 2:1.
Пропустив второй гол, Париж обрушил всю мощь своих атак на ворота «Лиона». В паре эпизодов только голкипер Антони Лопеш спасал «ткачей» от пропущенного мяча. Но постепенно у гостей стали иссякать силы. Появление на поле Паредеса вместо Преснела Кемпембе и Эрика
Паредес расположился в центре поля, участвовал в розыгрыше мяча при начале атак, однако
|Брюно Женезьо
|Томас Тухель
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|9
|6
|Угловые
|8
|10
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)