«Реал» разгромил «Алавес». Дальше — класико, дерби и «Аякс»
«Королевский клуб» воспользовался осечками конкурентов, победив дома басков (3:0).
«Королевский клуб» воспользовался осечками конкурентов, победив дома басков (3:0).
Прошедшая в пятницу жеребьевка полуфиналов Кубка Испании подарила «Реалу» худший из возможных исходов, увеличив количество класико в сезоне с двух до четырех. Календарю «сливочных» на ближайшие несколько недель теперь не позавидовать: первая кубковая встреча с «Барселоной» уже в ближайшую среду, на следующих выходных мадридское дерби с «Атлетико», а сразу за ним стартовая игра в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Воскресное свидание с «Алавесом», который, кстати, нанес мадридцам поражение в первом круге, выглядело разминкой к этому марафону, аперитивом перед сытным застольем.
Впрочем, не только. Это была еще и возможность сократить отставание от идущих впереди
При этом трем игрокам «Реала» следовало быть осторожнее других: Рамос, Начо и Модрич начали игру в воскресенье, имея по четыре предупреждения каждый. Следующая желтая карточка означала самоотвод от дерби с «атлетами», а Сантьяго Солари вряд ли хотел бы перед столь важным матчем терять
Забегая вперед, отмечу — мадридцы сегодня обошлись без карточек любого цвета, фатального перебора не случилось.
Первый тайм подтвердил отличную для «сливочных» новость — Бензема сейчас в полном порядке. На исходе получаса француз открыл счет — гол этот стал для него десятым в ла лиге (за весь прошлый чемпионат он забил пять) и шестым в четырех последних играх. Подобную серию Карим выдавал давно: два года назад, в январе 2017-го — тогда он не уходил с поля без забитых мячей пять матчей кряду.
В целом игра шла так, как того хотел «Реал»; «Алавес» редко решался на контратаки, хотя, если доходил до ворот Куртуа, получалось опасно. Порой тревогу создавали свои же игроки — дважды неосторожно пасовал вратарю Одриосола, и бельгийцу приходилось под прессингом выносить мяч куда подальше. До ударов в створ хозяйских ворот дело дошло только после перерыва, но огорчить Тибо гостям так и не удалось.
Зато «Реал» под занавес встречи сумел упрочить преимущество, в три передачи пройдя от своей до чужой штрафной — Винисиус получил ответный пас от свежего Асенсио и легко переиграл вратаря баскской команды.
Последние минуты запомнились тем, как Мариано Диас, который вернулся на поле два месяца спустя, сначала несколько раз бездарно распорядился мячом, а затем забил отличный гол после навеса Одриосолы.
На этом решили остановиться. Крупная победа «Реала» приблизила «сливочных» к «Атлетико» — расстояние между соседями теперь лишь 2 очка. Мадридское дерби может серьезно повлиять на очередность преследователей «Барселоны», которая теперь опережает «Королевский клуб» уже не на 10, а на 8 баллов.
|Сантьяго Солари
|Абелардо
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)