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01:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» разгромил «Алавес». Дальше — класико, дерби и «Аякс»

«Королевский клуб» воспользовался осечками конкурентов, победив дома басков (3:0).

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Источник: Reuters

Незавидный календарь

Прошедшая в пятницу жеребьевка полуфиналов Кубка Испании подарила «Реалу» худший из возможных исходов, увеличив количество класико в сезоне с двух до четырех. Календарю «сливочных» на ближайшие несколько недель теперь не позавидовать: первая кубковая встреча с «Барселоной» уже в ближайшую среду, на следующих выходных мадридское дерби с «Атлетико», а сразу за ним стартовая игра в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Воскресное свидание с «Алавесом», который, кстати, нанес мадридцам поражение в первом круге, выглядело разминкой к этому марафону, аперитивом перед сытным застольем.

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Очковые потери

Впрочем, не только. Это была еще и возможность сократить отставание от идущих впереди сине-гранатовых и «матрасников», которые в этом туре дружно потеряли очки: «Барса» лишь с помощью дубля Месси ушла от домашнего поражения в игре с «Валенсией» (2:2), а «красно-белые» неожиданно уступили в Севилье «Бетису» (0:1). Упускать свой шанс «Королевскому клубу» не стоило — конкуренты, как правило, скупы на такие подарки.

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Карточный вопрос

При этом трем игрокам «Реала» следовало быть осторожнее других: Рамос, Начо и Модрич начали игру в воскресенье, имея по четыре предупреждения каждый. Следующая желтая карточка означала самоотвод от дерби с «атлетами», а Сантьяго Солари вряд ли хотел бы перед столь важным матчем терять кого-то из них.

Забегая вперед, отмечу — мадридцы сегодня обошлись без карточек любого цвета, фатального перебора не случилось.

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Серия Бензема

Первый тайм подтвердил отличную для «сливочных» новость — Бензема сейчас в полном порядке. На исходе получаса француз открыл счет — гол этот стал для него десятым в ла лиге (за весь прошлый чемпионат он забил пять) и шестым в четырех последних играх. Подобную серию Карим выдавал давно: два года назад, в январе 2017-го — тогда он не уходил с поля без забитых мячей пять матчей кряду.

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Моменты басков

В целом игра шла так, как того хотел «Реал»; «Алавес» редко решался на контратаки, хотя, если доходил до ворот Куртуа, получалось опасно. Порой тревогу создавали свои же игроки — дважды неосторожно пасовал вратарю Одриосола, и бельгийцу приходилось под прессингом выносить мяч куда подальше. До ударов в створ хозяйских ворот дело дошло только после перерыва, но огорчить Тибо гостям так и не удалось.

Голы Винисиуса и Диаса

Зато «Реал» под занавес встречи сумел упрочить преимущество, в три передачи пройдя от своей до чужой штрафной — Винисиус получил ответный пас от свежего Асенсио и легко переиграл вратаря баскской команды.

Последние минуты запомнились тем, как Мариано Диас, который вернулся на поле два месяца спустя, сначала несколько раз бездарно распорядился мячом, а затем забил отличный гол после навеса Одриосолы.

На этом решили остановиться. Крупная победа «Реала» приблизила «сливочных» к «Атлетико» — расстояние между соседями теперь лишь 2 очка. Мадридское дерби может серьезно повлиять на очередность преследователей «Барселоны», которая теперь опережает «Королевский клуб» уже не на 10, а на 8 баллов.

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Реал 3:0
Первый тайм: 1:0
Алавес
3.02.2019, 22:45 основной раунд: 22-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Абелардо
Голы
30′ Карим Бензема (С. Регилон) 9
80′ Винисиус Жуниор (М. Асенсио) 28
90+1′ Мариано Диас (А. Одриосола) 7
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Серхио Регилон 23
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 10
Дани Себальос 24
Каземиру 14
75′ Карим Бензема 9
Мариано Диас 7
63′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
87′ Винисиус Жуниор 28
Франсиско Роман Иско 22
1 Фернандо Флорес Пачеко
2 Мартин Карлос Вигарай
3 Рубен Дуарте
5 Виктор Сиснерос Лагуардия 32′
6 Гильермо Марипан
22 Мубарак Вакасо 74′
8 Исла Томас Пина
23 Хони
19 Мануэль Гарсия 81′
10 Йон Гвидетти
12 Хонатан Кальери 81′
7 Алекс Бланко
14 Хорхе Франко Бурги 67′ 54′
9 Диего Ролан
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 1
7 Угловые 2
10 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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