Найден исчезнувший самолет футболиста Салы

Источник: AP 2019

Как отмечается, семье пропавшего спортсмена рассказали, что исчезнувший летательный аппарат обнаружило поисковое судно на дне пролива Ла-Манш.

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Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который направлялся из Нанта в Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. По предварительной информации, на борту были два человека — Сала и пилот Дэйв Ибботсон.

Подводные поиски британского управления по расследованию начались в воскресенье утром и должны были продолжаться не более трех дней.

Сала стал игроком «Кардиффа» за три дня до вероятной трагедии. Ранее он играл во французском «Нанте». Трансфер оказался рекордным по сумме для валлийского ФК.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски исчезнувшего летательного аппарата, а шансы на выживание у находившихся на борту людей крайне низки.