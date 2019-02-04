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11:13 (мск), источник: Sputnik.by

Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

Легкомоторный самолет, на борту которого находился пилот и пассажир, пропал с экранов радаров над проливом Ла-Манш в ночь с 21 на 22 января.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, нашли.

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Легкомоторный самолет PA 46 Malibu был обнаружен поисковым судном на дне пролива Ла-Манш, об этом в воскресенье на своей страничке в соцсети Twitter сообщил руководитель частной поисковой операции ученый-океанограф Дэвид Мернс.

Воздушное судно, на борту которого находился пилот и Сала, направлялся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января. Пролетая над островом Гернси, самолет запросил посадку, после того, как он пошел на снижение, связь с ним пропала.

Сразу же были начаты поиски, осложненные плохими погодными условиями. В ходе операции были найдены плавающие в воде предметы, тела людей не были обнаружены. 24 января поиски прекратили из-за того, что шансы выжить у находившихся на борту людей оценивались как крайне низкие.

На продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке был организован сбор средств, собранная сумма превысила 400 тысяч евро.

Футболист Сала заключил контракт на 3,5 года с «Кардифф Сити», куда перешел из французского. Трансфер, который обошелся в 20 миллионов евро, стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

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