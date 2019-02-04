Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
Легкомоторный самолет, на борту которого находился пилот и пассажир, пропал с экранов радаров над проливом
Легкомоторный самолет, на борту которого находился пилот и пассажир, пропал с экранов радаров над проливом
МИНСК, 4 фев — Sputnik. Самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, нашли.
Легкомоторный самолет PA 46 Malibu был обнаружен поисковым судном на дне пролива
Воздушное судно, на борту которого находился пилот и Сала, направлялся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января. Пролетая над островом Гернси, самолет запросил посадку, после того, как он пошел на снижение, связь с ним пропала.
Сразу же были начаты поиски, осложненные плохими погодными условиями. В ходе операции были найдены плавающие в воде предметы, тела людей не были обнаружены. 24 января поиски прекратили
На продолжения
Футболист Сала заключил контракт на 3,5 года с «Кардифф Сити», куда перешел из французского. Трансфер, который обошелся в 20 миллионов евро, стал рекордным по сумме для валлийского клуба.