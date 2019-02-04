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08:58 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ проиграл второй матч на сборе в Турции

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели второе поражение на тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В воскресном спарринге с австрийским «Вольфсбергером» борисовчане вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Евгения Березкина.

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Однако удержать победный результат подопечные Алексея Баги не смогли, пропустив два мяча во второй половине встречи.

В первом контрольном матче футболисты БАТЭ уступили «Сувону» из Республики Корея со счетом 0:2.

Заключительный спарринг борисовчане проведут 6 февраля против сербской «Войводины» из Нови Сада.

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