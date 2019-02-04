БАТЭ проиграл второй матч на сборе в Турции
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели второе поражение на тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели второе поражение на тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В воскресном спарринге с австрийским «Вольфсбергером» борисовчане вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Евгения Березкина.
Однако удержать победный результат подопечные Алексея Баги не смогли, пропустив два мяча во второй половине встречи.
В первом контрольном матче футболисты БАТЭ уступили «Сувону» из Республики Корея со счетом 0:2.
Заключительный спарринг борисовчане проведут 6 февраля против сербской «Войводины» из Нови Сада.