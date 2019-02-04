БАТЭ проиграл второй матч на сборе в Турции

Источник: Reuters

В воскресном спарринге с австрийским «Вольфсбергером» борисовчане вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Евгения Березкина.

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Однако удержать победный результат подопечные Алексея Баги не смогли, пропустив два мяча во второй половине встречи.

В первом контрольном матче футболисты БАТЭ уступили «Сувону» из Республики Корея со счетом 0:2.