Сенегальский футболист «Ордабасы»: В Казахстане меня шокируют водители
31-летний сенегальский полузащитник шымкентского «Ордабасы» Абдуллаи Диакате рассказал о своем лучшем голе в
31-летний сенегальский полузащитник шымкентского «Ордабасы» Абдуллаи Диакате рассказал о своем лучшем голе в
— Лучший гол, который ты забивал в чемпионате Казахстана?
— Я думаю, это гол, который я забил в матче с «Астаной», завершившийся со счетом 1:1.
— Как проходит твоя жизнь в Шымкенте?
— Жизнь проходит прекрасно, да так и есть!
— Лучший футболист, против которого тебе приходилось играть?
— Я думаю, это Бауыржан Исламхан.
— Ты бы предпочел выиграть чемпионат Казахстана или квалифицироваться в Лигу Европы?
— Разумеется, квалифицироваться в Лигу Европы.
— Самый веселый парень в «Ордабасы»?
— Я точно не знаю, но скажу, что это Дима (прим.ред — Дмитрий Непогодов).
— Как ребята называют тебя в команде?
— «Абу».
— FIFA или PES?
— Я сам не играю, но думаю, FIFA.
— Твоя любимая музыка?
— Регги.
— Любимое место в Шымкенте, где ты обычно отдыхаешь?
— Ресторан «Wok Wok».
— Твое любимое приложение на телефоне?
— WhatsApp.
— Кто в команде самый «модный»?
— Я не знаю (улыбается).
— Твой лучший друг в команде?
— Все они мои лучшие друзья.
— Что больше всего тебя шокирует в Казахстане?
— То, как водители управляют автомобилями.
— Что тебе нравится в Казахстане больше всего?
— Люди. И то как хорошо они ко мне относятся.
— Месси или Роналду?
— Роналду.
— Есть, что ты бы мог сказать болельщикам «Ордабасы»?
— Сейчас мы готовимся к новому сезону и нам хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков и сильнее поддерживали нас, для того чтобы стать чемпионами.
Стоит отметить, что в Казахстане 31-летний сенегалец выступает с 2011 года, когда перешел в «Тараз». Также помимо «Ордабасы» он выступал в «Атырау». В шымкентской команде Диакате играл в 2014 года, а также с 2016-го и по сей день. Всего за «Ордабасы» провел 122 матча, в которых забил 14 голов. Является бронзовым призером КПЛ-2017 в составе шымкентской команды.