Сенегальский футболист «Ордабасы»: В Казахстане меня шокируют водители

— Лучший гол, который ты забивал в чемпионате Казахстана?

— Я думаю, это гол, который я забил в матче с «Астаной», завершившийся со счетом 1:1.

— Как проходит твоя жизнь в Шымкенте?

— Жизнь проходит прекрасно, да так и есть!

— Лучший футболист, против которого тебе приходилось играть?

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— Я думаю, это Бауыржан Исламхан.

— Ты бы предпочел выиграть чемпионат Казахстана или квалифицироваться в Лигу Европы?

— Разумеется, квалифицироваться в Лигу Европы.

— Самый веселый парень в «Ордабасы»?

— Я точно не знаю, но скажу, что это Дима (прим.ред — Дмитрий Непогодов).

— Как ребята называют тебя в команде?

— «Абу».

— FIFA или PES?

— Я сам не играю, но думаю, FIFA.

— Твоя любимая музыка?

— Регги.

— Любимое место в Шымкенте, где ты обычно отдыхаешь?

— Ресторан «Wok Wok».

— Твое любимое приложение на телефоне?

— WhatsApp.

— Кто в команде самый «модный»?

— Я не знаю (улыбается).

— Твой лучший друг в команде?

— Все они мои лучшие друзья.

— Что больше всего тебя шокирует в Казахстане?

— То, как водители управляют автомобилями.

— Что тебе нравится в Казахстане больше всего?

— Люди. И то как хорошо они ко мне относятся.

— Месси или Роналду?

— Роналду.

— Есть, что ты бы мог сказать болельщикам «Ордабасы»?

— Сейчас мы готовимся к новому сезону и нам хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков и сильнее поддерживали нас, для того чтобы стать чемпионами.