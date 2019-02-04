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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Сенегальский футболист «Ордабасы»: В Казахстане меня шокируют водители

31-летний сенегальский полузащитник шымкентского «Ордабасы» Абдуллаи Диакате рассказал о своем лучшем голе в премьер-лиге, партнерах по команде, о нюансах жизни в Казахстане и многом другом, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

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— Лучший гол, который ты забивал в чемпионате Казахстана?

— Я думаю, это гол, который я забил в матче с «Астаной», завершившийся со счетом 1:1.

— Как проходит твоя жизнь в Шымкенте?

— Жизнь проходит прекрасно, да так и есть!

— Лучший футболист, против которого тебе приходилось играть?

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— Я думаю, это Бауыржан Исламхан.

— Ты бы предпочел выиграть чемпионат Казахстана или квалифицироваться в Лигу Европы?

— Разумеется, квалифицироваться в Лигу Европы.

— Самый веселый парень в «Ордабасы»?

— Я точно не знаю, но скажу, что это Дима (прим.ред — Дмитрий Непогодов).

— Как ребята называют тебя в команде?

— «Абу».

— FIFA или PES?

— Я сам не играю, но думаю, FIFA.

— Твоя любимая музыка?

— Регги.

— Любимое место в Шымкенте, где ты обычно отдыхаешь?

— Ресторан «Wok Wok».

— Твое любимое приложение на телефоне?

— WhatsApp.

— Кто в команде самый «модный»?

— Я не знаю (улыбается).

— Твой лучший друг в команде?

— Все они мои лучшие друзья.

— Что больше всего тебя шокирует в Казахстане?

— То, как водители управляют автомобилями.

— Что тебе нравится в Казахстане больше всего?

— Люди. И то как хорошо они ко мне относятся.

— Месси или Роналду?

— Роналду.

— Есть, что ты бы мог сказать болельщикам «Ордабасы»?

— Сейчас мы готовимся к новому сезону и нам хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков и сильнее поддерживали нас, для того чтобы стать чемпионами.

Стоит отметить, что в Казахстане 31-летний сенегалец выступает с 2011 года, когда перешел в «Тараз». Также помимо «Ордабасы» он выступал в «Атырау». В шымкентской команде Диакате играл в 2014 года, а также с 2016-го и по сей день. Всего за «Ордабасы» провел 122 матча, в которых забил 14 голов. Является бронзовым призером КПЛ-2017 в составе шымкентской команды.

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