СМИ: Кейн намерен вернуться на поле после травмы раньше срока

«Все идет хорошо. На следующей неделе посмотрим, как продвигаются дела, когда мы начнем работать с мячом и как на это отреагирует голеностоп. Нам надо убедиться, что мы все делаем правильно. Лодыжка не болит, и если она не начнет опухать и мы сможем продолжить восстановление, все будет отлично», — цитирует Кейна Sky Sports.