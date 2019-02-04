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12:06 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Кейн намерен вернуться на поле после травмы раньше срока

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Восстанавливающийся от травмы нападающий английского «Тотенхэма» Харри Кейн собирается начать тренировки с мячом раньше положенного срока, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Кейн получил повреждение связок левой лодыжки 13 января во встрече чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», после чего пропустил пять матчей своей команды.

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Ранее «шпоры» сообщали, что 25-летний англичанин выбыл до начала марта.

«Все идет хорошо. На следующей неделе посмотрим, как продвигаются дела, когда мы начнем работать с мячом и как на это отреагирует голеностоп. Нам надо убедиться, что мы все делаем правильно. Лодыжка не болит, и если она не начнет опухать и мы сможем продолжить восстановление, все будет отлично», — цитирует Кейна Sky Sports.

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