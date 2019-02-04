Полузащитник «Атырау» перешел в европейский клуб из высшего дивизиона

О деталях контракта пока ничего неизвестно, но 30-летний полузащитник перешел в новую команду на правах свободного агента.

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Последние два сезона футболист отыграл в «Атырау», за который в общей сложности провел 57 игр во всех турнирах и забил десять голов при трех результативных передачах.

Профессиональную карьеру Максимович начинал в 2006 году в клубе «Црвенка». На родине также выступал за «Хайдук Кула», «Нови-Сад», «Слободу» из Ужице, «Спартак» из Суботицы, «Войводину». За границей успел поиграть за венгерский «Ломбард».