Полузащитник «Атырау» перешел в европейский клуб из высшего дивизиона
Сербский легионер «Атырау» Новица Максимович продолжит карьеру в Греции, где отныне будет выступать за клуб из высшего дивизиона «Паниониос», передает корреспондент Vesti.kz.
Сербский легионер «Атырау» Новица Максимович продолжит карьеру в Греции, где отныне будет выступать за клуб из высшего дивизиона «Паниониос», передает корреспондент Vesti.kz.
О деталях контракта пока ничего неизвестно, но 30-летний полузащитник перешел в новую команду на правах свободного агента.
Последние два сезона футболист отыграл в «Атырау», за который в общей сложности провел 57 игр во всех турнирах и забил десять голов при трех результативных передачах.
Профессиональную карьеру Максимович начинал в 2006 году в клубе «Црвенка». На родине также выступал за «Хайдук Кула», «Нови-Сад», «Слободу» из Ужице, «Спартак» из Суботицы, «Войводину». За границей успел поиграть за венгерский «Ломбард».
Отметим, что «Паниониос» после 19 туров идет на девятом месте из 16.