Впереди всех, или какой из клубов КПЛ лидирует по общей стоимости своих новичков

По данным авторитетного издания Transfermarkt, их общая стоимость оценивается в 5,4 миллионов евро. Так, в команду пришли Сенин Себаи — 800 тысяч евро (трансферная стоимость), Андрей Пасеченко — 300 тысяч, Никита Бочаров — 850 тысяч, Руслан Валиуллин — 350 тысяч, Александр Клещенко — 700 тысяч, Михаил Гордейчук — 2 миллиона, Эмиль Балаев — 400 тысяч.

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Второе место по этому показателю занимает «Иртыш» — 4,25 (Аслан Дарабаев — 700 тысяч, Каспар Дубра — 700 тысяч, Патрик Хиди — 500 тысяч, Илья Сотник — 50 тысяч, Рохер Каньяс — 1 миллион, Момоду Сиссей — 200 тысяч, Тимур Мульдинов — 350 тысяч, Станислав Лунин — 500 тысяч, Жереми Манзорро — 250 тысяч).

На третьей строчке находится «Ордабасы» — 3,6 (Дмитрий Непогодов — 1 миллион, Алексей Щеткин — 2 миллиона, Марат Быстров — 600 тысяч).

Далее в списке располагаются: «Окжетпес» — 2,9, «Кайрат» — 2,25, «Кайсар» — 1,87, «Тараз» — 1,75, «Атырау» — 1,5, «Шахтер» — 1,33, «Жетысу» — 950 тысяч, «Астана» — 300 тысяч, «Актобе» — никто не пришел.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.