«Манчестер Юнайтед» пригласил юного россиянина в Англию и оказался в восторге

По словам Ларина, в «Манчестер Юнайтед» посчитали стажировку Пиняева «лучшей за последние 15 лет». С россиянином познакомились главный тренер англичан Уле-Гуннар Сульшер и воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. В целом же манкунианцы заинтересованы в Пиняеве, однако о подписании контракта речи пока не идет: игрок не сможет переехать в Англию, пока ему не исполнится 18 лет.