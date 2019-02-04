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12:23 (мск), источник: Р-Спорт

Головин попал в символическую сборную 23-го тура лиги 1

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Александр Головин по итогам 23-го тура чемпионата Франции попал в символическую сборную лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.

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Источник: Reuters

В матче с «Тулузой» (2:1) бывший лидер атак ЦСКА забыл первый мяч, открыв счет своим голам в лиге 1.

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Также в число 11 лучших игроков тура попал и одноклубник россиянина Сеск Фабрегас. Для обоих футболистов это дебют в символической сборной.

Символическая сборная 23-го тура лиги 1 по версии L’Equipe

Вратарь: Антони Лопеш («Лион»);.

Защитники: Мехди Зеффан («Ренн»), Илтон («Монпелье»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Юссуф Коне («Лилль»);.

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Сеск Фабрегас («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Тристан Дингоме («Реймс»), Жонатан Бамба («Лилль»);.

Нападающий: Мусса Дембеле («Лион»).

«Монако» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, но по-прежнему пребывает в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.

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