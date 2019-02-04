Головин попал в символическую сборную 23-го тура лиги 1
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Александр Головин по итогам 23-го тура чемпионата Франции попал в символическую сборную лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Александр Головин по итогам 23-го тура чемпионата Франции попал в символическую сборную лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.
В матче с «Тулузой» (2:1) бывший лидер атак ЦСКА забыл первый мяч, открыв счет своим голам в лиге 1.
Также в число 11 лучших игроков тура попал и одноклубник россиянина Сеск Фабрегас. Для обоих футболистов это дебют в символической сборной.
Символическая сборная 23-го тура лиги 1 по версии L’Equipe
Вратарь: Антони Лопеш («Лион»);.
Защитники: Мехди Зеффан («Ренн»), Илтон («Монпелье»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Юссуф Коне («Лилль»);.
Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Сеск Фабрегас («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Тристан Дингоме («Реймс»), Жонатан Бамба («Лилль»);.
Нападающий: Мусса Дембеле («Лион»).
«Монако» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, но