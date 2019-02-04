Футболисты «Шахтера» проведут четыре спарринга на втором предсезонном сборе в Турции
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» сегодня отправляются на второй
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» сегодня отправляются на второй
Под началом главного тренера Сергея Ташуева будут работать 26 игроков:
вратари — Андрей Климович, Павел Чесновский, Алексей Станкевич;.
защитники — Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Михаил Шибун, Павел Рыбак, Александр Сачивко, Игорь Кузьменок, Максим Бордачев, Владимир Старостин;.
полузащитники — Юлиус Сзоке, Александр Селява, Макс Эбонг, Александр Володько, Валерий Громыко, Элис Бакай, Сергей Баланович, Дмитрий Игнатенко, Евгений Козлов, Юрий Ковалев, Виктор Сотников, Алексей Рогач;.
нападающие — Николай Януш, Владимир Хващинский, Ион Николаеску.
Форвард Эдуард Вишняков присоединится к команде позже.
Кроме тренировок, серебряные призеры белорусского первенства планируют провести в Белеке четыре контрольных матча: 6 февраля — с российским «Оренбургом», 13 февраля — с латвийским «Спартаком» из Юрмалы, российским «Рубином» из Казани, 17 февраля — с украинской «Александрией».