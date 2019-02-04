Футболисты «Шахтера» проведут четыре спарринга на втором предсезонном сборе в Турции

Кроме тренировок, серебряные призеры белорусского первенства планируют провести в Белеке четыре контрольных матча: 6 февраля — с российским «Оренбургом», 13 февраля — с латвийским «Спартаком» из Юрмалы, российским «Рубином» из Казани, 17 февраля — с украинской «Александрией».