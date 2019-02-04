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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» проведут четыре спарринга на втором предсезонном сборе в Турции

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» сегодня отправляются на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, где запланировано провести четыре спарринга, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

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Под началом главного тренера Сергея Ташуева будут работать 26 игроков:

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вратари — Андрей Климович, Павел Чесновский, Алексей Станкевич;.

защитники — Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Михаил Шибун, Павел Рыбак, Александр Сачивко, Игорь Кузьменок, Максим Бордачев, Владимир Старостин;.

полузащитники — Юлиус Сзоке, Александр Селява, Макс Эбонг, Александр Володько, Валерий Громыко, Элис Бакай, Сергей Баланович, Дмитрий Игнатенко, Евгений Козлов, Юрий Ковалев, Виктор Сотников, Алексей Рогач;.

нападающие — Николай Януш, Владимир Хващинский, Ион Николаеску.

Форвард Эдуард Вишняков присоединится к команде позже.

Кроме тренировок, серебряные призеры белорусского первенства планируют провести в Белеке четыре контрольных матча: 6 февраля — с российским «Оренбургом», 13 февраля — с латвийским «Спартаком» из Юрмалы, российским «Рубином» из Казани, 17 февраля — с украинской «Александрией».

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