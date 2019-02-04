Человек с большим сердцем. Кого подписал «Тобол» и как футболист из Кот-д’Ивуара мог оказаться в Казахстане в 2015-м

Себаи родился в экономическом центре Кот-д’Ивуара — Абиджане, жил в одном из бедных районов города. Собственно, как и многие африканские мальчишки не любил ходить в школу, все свободное время посвящая футболу. На любительском уровне играл очень даже неплохо, поэтому вскоре в 15-летнем возрасте получил шанс попробовать свои силы в «Эгнанде де Заране» из четвертой ивуарийской лиги.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Так, поиграв какое-то время на родине он перешел в молдавский «Саксан». За полгода он забил четыре гола в 14 матчах. По идее, это неплохо для такого новичка, но в клубе от него ждали большего, а потому не стали удерживать игрока, когда ему выпала возможность перейти в румынскую «Астру», за которую сейчас играет экс-форвард «Астаны» Аздрен Лулаку.

На новом месте Сенин не смог закрепиться, проведя всего три матча. Впрочем, это неудивительно. Чемпионаты Молдавии и Румынии сильно разнятся по своему уровню, в результате чего молодому ивуарийцу было сложно сходу себя показать.

В начале 2015-го Себаи проходил просмотр в «Иртыше», провел несколько контрольных игр, в которых отметился двумя голами. Вот только его переезд в Казахстан не состоялся, тогда как летом он стал игроком белорусского «Слуцка» и, надо сказать, не без помощи известного футбольного агента Дмитрия Селюка, также ведущего дела многих других игроков из казахстанской премьер-лиги.

Поначалу у новоиспеченного форварда «Слуцка» мало что получалось, он даже подумывал уехать в другой клуб, собственно, в январе 2016 года он покинул Беларусь, но поиски нового места работы не дали результата. Правда, недолго горевать пришлось Себаи, так как «Слуцк» позвал его обратно. Обычно в одну реку дважды не войдешь, а у ивуарийца получилось заиграть со второй попытки. За «Слуцк» в общей сложности провел 32 игры и забил семь голов.

Себаи мог и сейчас спокойно играть в Беларуси, при этом оставаясь любимчиком публики, но летом 2017 года он решается на переезд в Россию и начинает защищать цвета «Балтики» из ФНЛ. В калининградской команде он быстро стал одним из ведущих игроков клуба, забив десять мячей в 31 матче. Далее, а именно летом 2018 года Сенин подписал контракт с «Тамбовом», полностью соответствовавшим его амбициям из-за стремления выйти в РПЛ. За осеннюю часть первенства ФНЛ забил восемь голов в 20 играх и помог клубу выиграть первую часть чемпионата. Но и тут, как в «Балтике», у него сдавали нервишки — пять предупреждений и одна красная карточка за полсезона, в то время как в играх за калининградский клуб получил столько же желтых и три красных карточки.

Переход в «Тобол» для Себаи — новый вызов. Хотя он должен без проблем адаптироваться на новом месте, поскольку со схожими условиями и требованиями сталкивался в Беларуси. Возможно, он станет серьезным усилением костанайцев.

Отметим и тот факт, что где бы не играл Себаи, его болельщики запоминали как человека с большим сердцем. Он знает цену деньгам и жизни, поэтому все заработанное не тратит на развлечения или покупки дорогих вещей и авто, а отправляет своей семье. Такой порыв не может не вызывать уважения. Теперь ему остается свою состоятельность доказать в Казахстане, куда он мог перебраться еще в 2015 году.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.