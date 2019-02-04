Парехо продлил контракт с «Валенсией» до 2022 года
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Испанская «Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с футболистом команды Даниэлем Парехо.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Испанская «Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с футболистом команды Даниэлем Парехо.
Как сообщается, новое соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано на срок до 30 июня 2022 года, в нем прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.
Парехо является воспитанником мадридского «Реала» и выступал за главную команду «сливочных» в 2008—2009 годах.
После ухода из «Реала» до 2011 года хавбек выступал за «Хетафе», а с лета 2011 года — за «Валенсию».
За «летучих мышей» Парехо отыграл 231 матч в чемпионате Испании, в которых забил 42 мяча.