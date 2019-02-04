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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

Парехо продлил контракт с «Валенсией» до 2022 года

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Испанская «Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с футболистом команды Даниэлем Парехо.

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Источник: AP 2019

Как сообщается, новое соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано на срок до 30 июня 2022 года, в нем прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

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Парехо является воспитанником мадридского «Реала» и выступал за главную команду «сливочных» в 2008—2009 годах.

После ухода из «Реала» до 2011 года хавбек выступал за «Хетафе», а с лета 2011 года — за «Валенсию».

За «летучих мышей» Парехо отыграл 231 матч в чемпионате Испании, в которых забил 42 мяча.

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