Белорусский защитник Максим Жавнерчик завершил игровую карьеру
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футбольный защитник Максим Жавнерчик завершил игровую карьеру, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футбольный защитник Максим Жавнерчик завершил игровую карьеру, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Максим Жавнерчик, которому 9 февраля исполнится 34 года, является воспитанником солигорской футбольной ДЮСШ.
В составе борисовского БАТЭ он стал семикратным чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок, дважды — Кубок страны.
Кроме того, Максим Жавнерчик выступал в краснодарской «Кубани», с которой был финалистом розыгрыша Кубка России-2015, с 2017 года играл в минском «Динамо».
С 2011 по 2014 год Максим Жавнерчик провел 9 матчей в составе национальной сборной Беларуси.