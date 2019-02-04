Белорусский защитник Максим Жавнерчик завершил игровую карьеру

В составе борисовского БАТЭ он стал семикратным чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок, дважды — Кубок страны.

Кроме того, Максим Жавнерчик выступал в краснодарской «Кубани», с которой был финалистом розыгрыша Кубка России-2015, с 2017 года играл в минском «Динамо».