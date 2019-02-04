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14:12 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский защитник Максим Жавнерчик завершил игровую карьеру

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футбольный защитник Максим Жавнерчик завершил игровую карьеру, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Максим Жавнерчик, которому 9 февраля исполнится 34 года, является воспитанником солигорской футбольной ДЮСШ.

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В составе борисовского БАТЭ он стал семикратным чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок, дважды — Кубок страны.

Кроме того, Максим Жавнерчик выступал в краснодарской «Кубани», с которой был финалистом розыгрыша Кубка России-2015, с 2017 года играл в минском «Динамо».

С 2011 по 2014 год Максим Жавнерчик провел 9 матчей в составе национальной сборной Беларуси.

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