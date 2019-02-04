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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликовано фото найденного под водой самолёта, на котором летел Сала

Журналист Роб Харрис в своём «твиттере» опубликовал фотографию части пропавшего самолёта, на котором летел нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

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Источник: AP 2019

Снимок является частью видеозаписи, сделанной в ходе подводной поисковой операции.

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Ранее сообщалось, что на записи отчётливо видно тело одного из находившихся на борту самолёта людей. Напомним, на судне было лишь два человека — Сала и пилот Дэвид Айбботсон.

Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января 28-летний нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако спустя некоторое время судно пропало с радаров. По версии следователей, самолёт рухнул в воду.

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Кардифф Сити
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