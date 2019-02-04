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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник ЦСКА Адамс продолжит карьеру в белорусском клубе

Защитник Лайонел Адамс, который является воспитанником московского ЦСКА, продолжит карьеру в белорусском клубе «Ислочь».

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Об этом сообщил сам 24-летний футболист в «Инстаграме».

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Адамс в 18 лет попал в дубль ЦСКА и привлекался в юношеские сборные России. За два сезона не смог пробиться в основу ЦСКА. В 2014 году перешёл в «Енисей», а затем был отдан в аренду тверской «Волге».

Летом 2015 года Адамс вернулся в ФНЛ и на правах свободного агента подписал контракт с «КАМАЗом», за который провёл всего два матча. Зимой 2016 года перешёл в один из ведущих футбольных клубов Армении «Бананц», а спустя один сезон — в испанский клуб «Серседа».

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Ислочь
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