За «Монако» в 23 матчах сыграли 42 футболиста. Тренеру это не нравится
Тренер требует почистить состав.
Тренер требует почистить состав.
Леонарду Жардим вернулся в «Монако» 25 января, а через четыре дня уже проиграл первый матч (по пенальти в Кубке) и высказал главное пожелание руководству. На первый взгляд, оно показалось неожиданным. «Нам нужно продать часть игроков. Я попросил руководство о сокращении состава. Конечно, нам надо усилить команду, но нельзя выпускать 10 игроков, когда ещё 20 недовольны своим положением».
«20 недовольных» — это похоже на преувеличение. Но,
Огромное число игроков — следствие хаоса и неразберихи в управлении командой. И неудачного стечения обстоятельств. С первых туров чемпионата на команду обрушилась череда травм. Не могли играть основной вратарь Даниэл Субашич, купленный у «Сент-Этьенна» защитник Пьер Габриэль, основной центральный защитник прошлого сезона Андреа Раджи и самый дорогой новичок трансферного окна Александр Головин. В течение пары недель к ним присоединились основной вингер прошлого сезона Рони Лопеш, не менее важный для команды Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри. Даже футболисты, которые в прошлом сезоне выходили на замену — Кевин Ндорам, Адама Траоре, Альмами Туре, запасной вратарь Диего Бенальо, — и те в сумме
Добавьте к этому неудачную летнюю трансферную кампанию. Жан Аолу и Пеле должны были составить Головину компанию в центре полузащиты. Первый в октябре получил травму,
Накануне собственного увольнения он сорвался и заявил, что клубу нужны только те, кто «думает не о себе, а о команде», и отправил ряд игроков в резерв. Анри не стал говорить, кто именно отстранён: «Их слишком много, чтобы всех перечислять». На фоне этих конфликтов он постоянно тасовал состав. И привлекал к основе игроков второй команды.
Так на поле появились Ромен Фавр, Бенуа Бьядашиль, Жулиан Бьянкон, Хефрен
Наконец, зимой «Монако» попытался усилиться команду числом, подписав не только Сеска Фабрегаса и Налдо, но и Фоде
От перечисленных имён может зарябить в глазах, но это ещё не всё: есть и футболисты основной обоймы, которые не вылетели
Клуб прислушался к мнению тренера и отпустил зимой восемь игроков. Семеро из них имели регулярную практику в первой половине сезона: Пеле, Беннассер, Грансир, Баррека, Альмами Туре, Адама Траоре, Тилеманс. Кажется, что количественно ничего не изменилось, но если вычесть из текущего состава игроков, привлечённых из «молодёжки» (вроде Бьянкона, Диопа и Мбула), обойма сразу становится намного меньше. Чистка всё ещё необходима, но она по крайней мере уже началась.