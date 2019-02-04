За «Монако» в 23 матчах сыграли 42 футболиста. Тренеру это не нравится

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Леонарду Жардим вернулся в «Монако» 25 января, а через четыре дня уже проиграл первый матч (по пенальти в Кубке) и высказал главное пожелание руководству. На первый взгляд, оно показалось неожиданным. «Нам нужно продать часть игроков. Я попросил руководство о сокращении состава. Конечно, нам надо усилить команду, но нельзя выпускать 10 игроков, когда ещё 20 недовольны своим положением».

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«20 недовольных» — это похоже на преувеличение. Но, вообще-то, Жардим даже преуменьшает. Потому что в 23 матчах чемпионата в футболке «Монако» на поле успели выйти 42 футболиста. Невероятная цифра. Как это возможно?

Огромное число игроков — следствие хаоса и неразберихи в управлении командой. И неудачного стечения обстоятельств. С первых туров чемпионата на команду обрушилась череда травм. Не могли играть основной вратарь Даниэл Субашич, купленный у «Сент-Этьенна» защитник Пьер Габриэль, основной центральный защитник прошлого сезона Андреа Раджи и самый дорогой новичок трансферного окна Александр Головин. В течение пары недель к ним присоединились основной вингер прошлого сезона Рони Лопеш, не менее важный для команды Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри. Даже футболисты, которые в прошлом сезоне выходили на замену — Кевин Ндорам, Адама Траоре, Альмами Туре, запасной вратарь Диего Бенальо, — и те в сумме из-за травм не смогли принять участие в около 40 матчах с начала сезона. Фактически команды не было.

Добавьте к этому неудачную летнюю трансферную кампанию. Жан Аолу и Пеле должны были составить Головину компанию в центре полузащиты. Первый в октябре получил травму, из-за которой не играет до сих пор, второй оказался игроком не уровня «Монако». Но из-за проблем с составом осенью стал основным. Из-за кадровых проблем в основе выходили Самуэль Грансир, Антонио Баррека, Софьян Диоп, Хан-Ноа Массенго, третий вратарь Сейду Си Юссеф Баннессер.

Период, когда командой руководил Тьерри Анри, сопровождался множеством внутрикомандных конфликтов. Анри не стеснялся говорить с журналистами о том, что многим его игрокам не хватает профессионального отношения к делу.

Накануне собственного увольнения он сорвался и заявил, что клубу нужны только те, кто «думает не о себе, а о команде», и отправил ряд игроков в резерв. Анри не стал говорить, кто именно отстранён: «Их слишком много, чтобы всех перечислять». На фоне этих конфликтов он постоянно тасовал состав. И привлекал к основе игроков второй команды.

Так на поле появились Ромен Фавр, Бенуа Бьядашиль, Жулиан Бьянкон, Хефрен Тюрам-Ульен и другие, чьи имена вряд ли о чём-то скажут даже болельщикам «Монако» во Франции. Типичный пример: 18-летний Уилсон Исидор был вызван из «молодёжки» дважды: вышел на замену в проигранном матче с «ПСЖ» и в Кубке с «Ренном». Зимой стал играть Хульен Серрано.

Наконец, зимой «Монако» попытался усилиться команду числом, подписав не только Сеска Фабрегаса и Налдо, но и Фоде Балло-Туре, Жоржа Кевина Нкуду, Желсона Мартинша, Хиля Диаса, Вильяма Ванкёра — всего восемь игроков. Все они уже выходили на поле.

От перечисленных имён может зарябить в глазах, но это ещё не всё: есть и футболисты основной обоймы, которые не вылетели из-за травм, дисквалификаций и конфликтов. Камил Глик, Жемерсон, Фалькао, Джибриль Сидибе (хотя у этого как раз конфликт был), Бенжамен Хенрихс. Восстановились Рони Лопеш и Головин, отыграл большую часть матчей Бенальо.

Вернувшись на должность главного тренера, Жардим получил девять новичков и сразу начал выпускать их на поле. Вот откуда взялись 42 игрока в 23 турах чемпионата Франции.